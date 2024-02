Venäläiset myyvät omistuksiaan Suomessa – viisi saarta kaupan alle miljoonalla

Puolustusministeriön työryhmä valmistelee venäläisten kiinteistökaupan täyskieltoa, ja Suomessa kiinteistöjä, asuntoja ja maata omistavat Venäjän kansalaiset ovat ryhtyneet myymään omistuksiaan.

Lokakuuhun 2023 mennessä vuodesta 1994 alkaen Venäjän kansalaiset olivat ostaneet Suomesta 6614 kiinteistöä ja asuntoa. Loppuvuodesta 2023 Venäjän uutistoimisto RIA Novosti laski omistukset Suomen kiinteistörekisteristä.

Vuonna 2023 venäläiset ostivat 64 kiinteistöä Suomesta. Se on vähemmän kuin vuonna 2003, jolloin ostoja tehtiin 67. Vielä vuonna 2022 ostoja tehtiin 298. Huippuvuonna 2008 he ostivat 907 kiinteistöä.

Vuodesta 1994 syksyllä 2023 saakka näiden kiinteistöjen hankinta-arvo on ollut yhteensä 740 miljoonaa euroa.

Nyt venäläiset ovat alkaneet hankkiutua eroon omistuksistaan, kertoo pietarilaislehti Fontanka. Lehden mukaan moni venäläinen hankki kakkosasunnon, koska kymmenen vuotta sitten se oli kätevä tapa säästää hotellikustannuksissa. Nyt eroon hankkiutumiselle on syynä, ettei asuntoja, taloja ja mökkejä päästä enää käyttämään. Myös vuokrien maksaminen mahdollisista vuokra-asunnoista on muuttunut pankkiyhteyksien katkeamisen takia erittäin vaikeaksi. Asunnon pitäminen ei kannata, ellei sinne pääse eikä sitä pysty edes vuokraamaan.

Fontanka-lehti tutki paikallisia myynti-ilmoituksia. Tällä tavalla ei pysty kuitenkaan tekemään päätelmää siitä, onko asuntoja ja kiinteistöjä ryhdytty myymään entistä ahkerammin. Tarjolla niitä kuitenkin on.

Esimerkiksi Imatralla on tarjolla 31 neliön yksiö, joka maksaa vaivaiset 700 000 ruplaa eli 7100 euroa. Ilmoituksen mukaan tämän heikkokuntoisen yksiön voisi myös vaihtaa joko autoon tai moottoripyörään tai veneeseen, joka on rekisteröity Venäjän federaatioon. Samalla venäläissivustolla oli keskiviikkona myynnissä yhteensä 113 kohdetta Suomessa. Esimerkiksi kolmio Kiteellä maksaisi himpun alle kaksi miljoonaa ruplaa, eli noin 20 000 euroa.

Venäläisiä asiakkaita suomalaisessa asuntokaupassa auttavan konsulttitoimiston sivuilla on tarjolla 130 kohdetta Suomesta. 35 neliön hyväkuntoisen yksiön saisi Imatralta 27 000 eurolla. Tämän ensi sijassa käännöspalveluita tarjoavan yhtiön etusivun paraatipaikalla myydään luksustason ”mökkiä” Puumalassa. 185 neliön huvila Saimaan rannalla on rakennettu vuonna 2017, soveltuu ympärivuotiseen asumiseen ja maksaa 500 000 euroa.

Pietarilaisen Suomi.su -kiinteistönvälityssivuston tarjonnassa oli keskiviikkona iltapäivällä yli 450 erilaista kohdetta – asuntoja, kiinteistöjä, tontteja ja toiminnassa oleva hotelli Kiteellä. Hotelli maksaisi kaksi miljoonaa euroa.

Sivustojen perusteella ei voi varmistua siitä, ovatko niiden myyjät Venäjän kansalaisia, sillä myyjien yhteystiedot eivät ole näkyvillä. Mutta esimerkiksi hotelli Kiteellä on suomalaisomistuksessa. Silmämääräisesti arvioiden eniten asuntoja on myynnissä Imatralla, Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa, jotka ovat kaikki melko lähellä itärajaa sekä tunnetusti venäläisten suosimia seutuja.

Yksi hämmästyttävimmistä myyntikohteista on viiden saaren rykelmä Saimaalla Savonlinnan seudulla. Yhteensä saarten pinta-ala on viisitoista hehtaaria ja ne omistaa venäläinen taidemaalari. Hintaa kokonaisuudella on 997 000 euroa, mikä on 7000 euroa enemmän kuin hinta, jolla samoja saaria myydään suomalaisella kiinteistönvälityssivustolla.

Keskustelu asuntojen myymisestä alkoi heti, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Kesällä 2023 Yleisradio kertoi, että Suomen suunnitelma tiukentaa kiinteistönomistajien maahantuloehtoja aiheutti yhdelle edellä mainituista myyntisivustoista viikossa noin kymmenen uutta ilmoitusta, joissa myytiin kesämökkejä Suomesta.

Tammikuussa 2024 Valtioneuvosto tiedotti, että puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) asetti työryhmän selvittämään Venäjän kansalaisille ja venäläisille yrityksille suunniteltua kiinteistöjen hankinnan täyskieltoa. Työryhmä valmistelee lainsäädäntöä hankintojen kieltämiseksi kokonaan, ja sen toimikausi kestää maaliskuun loppuun asti.

Päivitys klo 18.36: Korjattu myyävien saarien sijainti Taipalsaaren ja Puumalan väliltä Savonlinnan seudulle.