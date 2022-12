IS: ”Venäläisessä ajattelussa yksittäisellä ihmisellä ei ole merkitystä”

Ilta-Sanomien Plus-liitteessä kerrotaan otsikolla Wanha Wainolainen Suomen ja Venäjän suhteiden ikuisista kipupisteistä.

Tiedustelueversti evp ja työelämäprofessori Martti J. Kari sanoo, että Venäjä on aina alistanut meitä ja käyttänyt meihin voimakasta väkivaltaa.

– Isoviha, pikkuviha, talvisota, jossa Suomen kansa yritettiin tuhota. Sisällissodassa Venäjältä tuettiin punaisia. Heidän voittonsa olisi saattanut johtaa Neuvostoliittoon liittämiseen, Martti J. Kari toteaa.

Kansa on hänen mielestään aina tiedostanut Venäjän pahuuden ja väkivaltaisuuden, mutta jatkosodan jälkeen tilanne muuttui.

– Käännettiin ylösalaisin narratiivit. Ystävästä tuli vihollinen ja vihollisesta ystävä. Täällä laukkasi kaikenlaisia balalaikkaorkestereita. Uskon, että suurin osa suomalaisista ei koskaan uskonut YYA-liturgiaa.

Rinnastuksissa Ukrainaan pitää Karin mukaan olla kuitenkin tarkkana.

– Me menimme vanhan rajan yli (jatkosodassa). Ukraina tuskin tulee niin tekemään, vaikka valloittaisikin Krimin takaisin.

Venäjän laajentumisen halut löytyvät hänen mukaansa historiasta. Mannervaltioon on aina joku hyökännyt. Kun alue on laajentunut, on uhka aina ollut seuraavan rajan takana.

Nyt uhka on osin kuviteltu, mutta maan propagandassa rummutetaan Naton piirittävän. Venäjällä myös pelätään demokratian ja hyvinvoinnin leviämistä, jonka myötä venäläiset voisivat herätä.

– Eiväthän he tyhmiä ole, kyllä he tajuavat mikä ero on parlamentaarisella demokratialla ja hyvinvoinnilla diktatuuria ja pahoinvointia vastaan, Kari sanoo.

Venäjän sotilaiden raakuuksien takana on hänen mukaansa sotilaskoulutus, jossa simputus yhä on epäinhimillistä.

– Siihen kuuluvat nolaamiset ja raiskaukset.

– Venäläisessä ajattelussa yksittäisellä ihmisellä ei ole merkitystä, oli tämä venäläinen tai vierasmaalainen. Vain kollektiivilla on merkitystä. Yhden ihmisen ampumisella tai raiskaamisella ei ole merkitystä. Suhtautuminen ihmiselämään ja yksilöön on aivan erilainen kuin meillä. Se pitää vain ymmärtää, Martti J. Kari sanoo.