Venäläisartisti sylkee vihaa: Antautukaa ukrainalaiset, syntinne jäätyvät leireillämme

Venäläinen pop-rock-artisti, niin sanotusta Ural-rockista tunnettu Julia Tshitsherina, 44, on pitkäaikainen sotapropagandan levittäjä ja mukana muun muassa Euroopan unionin uusimmalla pakotelistalla.

Netissä rocktähti jakaa vihaa uhkuvaa monologiaan.

– Kymmenet vuodet konsumerismia ovat yrittäneet muuttaa meidät epämääräiseksi biomassaksi. Olemme olleet kärsivällisiä pitkän aikaa, Julia Tshitsherina sanoo videolla.

Hänen mukaansa ”me siedimme pitkään, kun he ampuivat isoäitejämme vihannestarhoissa ja sähkömiehiä sähköpylväissä Donbassissa”.

– On tullut laskun maksamisen aika. Ehdotan ukrainalaisten antautuvan – kaikki syntinne jäätyvät gulageillamme. Ja palaatte tuoreina Venäjän Maailmaan, joka sulattaa kaiken pois, laulaja julistaa.

– Kaikille uskollisille sanon: todellisen vapauden aika josta olemme unelmoineet on tullut.Tshitsherina kehottaa valitsemaan, haluaako kuolemattomaksi sankariksi vai kunniattomaksi petturiksi.

– Jokaisen on seistävä tontillaan, rintamallaan, puolustaen kotimaatamme.

This is ”Russian singer” Chicherina.

War to her is true freedom.

The face and threats of a true fascist fanatic of the ”Russian world”. pic.twitter.com/uLQu3KzayZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 4, 2023