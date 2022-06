Venäläinen kuljetuskone syöksyi maahan – video näyttää moottorin liekeissä hetki ennen tuhoa

Venäläinen Il-76-kuljetuskone on syöksynyt maahan Rjazanissa.

Venäjän mediassa on julkaistu useita videoita ja kuvia turmapaikalta. Sosiaalisessa mediassa kiertää myös alla näkyvä video hetkistä ennen turmaa. Juuri ilmaan nousseen koneen moottori on videolla ilmiliekeissä.

Mediatietojen mukaan turman syynä oli moottorivika. Kolmen ihmisen kerrotaan menehtyneen turmassa ja kuuden loukkaantuneen.

Paikallisten viranomaisten mukaan kone osui maahan syöksyessään voimalinjoihin ja osa Rjazanista on ilman sähköä.

Footage of the Il-76 transport aircraft before its crash. You can see the engine on fire while still in the air. 4/https://t.co/NsO07VYeyh pic.twitter.com/FvtkVlfVvQ

— Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022