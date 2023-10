Venäläinen automyyjä Ylelle: Suomella tärkeä rooli, pakotteet eivät ole este

Luksusautoja viedään Suomen kautta Venäjälle EU-pakotteiden vastaisesti, selviää Ylen tutkimuksesta.

Tomskin kaupungissa Siperiassa toimiva venäläinen automyyjä DeLux-Auto Logistics vahvistaa Suomen roolin sähköpostitse Ylelle.

– Sinun on ymmärrettävä, että länsimaiset pakotteet eivät ole este liiketoiminnalle, ne vain tilapäisesti vaikeuttavat logistiikkaprosessia. Suomella on aina ollut tärkeä rooli kauttakulkumaana, logistiikka on vakiintunutta, kaikki asiakirjat saatiin nopeasti ja ongelmitta, DeLux-Auto Logisticsin edustaja kirjoittaa sähköpostissaan.

Hän selittää tilannetta vertauskuvalla.

– Yritä täyttää puro useilla suurilla kivillä – puro löytää silti tiensä, vaikka se pitäisi jakaa pieniksi puroiksi tai mennä maan alle.

MOT-ohjelma näyttää, kuinka kaksi luksusautoa kuljetetaan Suomen kautta Tomskiin.