Venäjän ydinohjusten varoitusjärjestelmä kiertoradalla ei enää toimi

Tundra-satelliitit ovat Venäjän ohjushyökkäysten varoitusjärjestelmän avaruudessa sijaitseva osa. Viisi kuudesta satelliitista, joiden on määrä seurata ballististen ohjusten laukaisuja, on lakannut Yhdistyneiden kansakuntien aseriisuntatutkimuslaitos UNIDIRin Genevessä toimivan Venäjän ydinaseiden asiantuntijan Pavel Podvigin mukaan toimimasta.

Vain marraskuussa 2021 laukaistu Kosmos-2552-satelliitti on edelleen toimintakykyinen. Myös sen toiminnassa on havaittu poikkeavuuksia. Marraskuun tienoilla sen kiertorataa piti korjata, mitä ei kuitenkaan Podvigin mukaan tapahtunut.

Vielä maaliskuussa 2025 tähdistön kolme satelliittia olivat toiminnassa. Kosmos-2552:n lisäksi näihin kuuluivat syyskuussa 2019 laukaistu Kosmos-2541 ja marraskuussa 2022 laukaistu Kosmos-2563. Molemmat ovat lakanneet toimimasta: ensimmäinen maaliskuussa ja toinen heinäkuussa tehdyn kiertoradan korjauksen jälkeen.

TASS raportoi vuonna 2020 – jolloin neljäs satelliitti laukaistiin kiertoradalle – puolustusteollisuuden lähteeseen viitaten, että Tundra-satelliittikonstellaatioon tarvitaan vähintään neljä satelliittia.

– Yhtenäinen Kupol-avaruusjärjestelmä on supistettu vähimmäiskokoonpanoonsa ja pystyy seuraamaan kaikkia Yhdysvalloista tulevia ballististen ohjusten ja avaruusrakettien laukaisuja, lähde sanoi.

Ensimmäinen Tundra-luokan satelliitti laukaistiin vuonna 2015. Niillä oli tarkoitus korvata ikääntyvät ballististen ohjusten laukaisua havainnoineet Oko-1-satelliitit. Viimeiset Oko-1-satelliitit laukaistiin vuosina 2007–2008. Ne toimivat suunnitellun käyttöikänsä yli ja olivat jo pois käytöstä 2010-luvun puoliväliin mennessä.

Vuonna 2014 puolustusministeriö raportoi, että Tundra-järjestelmään tulisi kymmenen satelliittia vuoteen 2018 mennessä. Vuonna 2020 silloinen asevoimien ylipäällikkö Sergei Surovikin ilmoitti, että järjestelmä olisi täysin käytössä vuoteen 2024 mennessä.

Entinen puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi, että yhtenäisen avaruusjärjestelmän luominen ballististen ohjusten laukaisujen havaitsemiseksi on ”yksi ydinasepelotteen voimien ja keinojen kehittämisen keskeisistä alueista”.

– Sen ansiosta pystymme havaitsemaan erityyppisten ballististen ohjusten laukaisuja, mukaan lukien prototyyppien laukaisut Maailman valtamerten vesiltä ja testejä suorittavien maiden alueilta, väitti Šoigu.

Vuonna 2019 Vladimir Putin sanoi, että Tundra-järjestelmän ansiosta Venäjä oli pystynyt seuraamaan yli 150 ballistisen ohjuksen ja laukaisualuksen laukaisuja kolmen vuoden aikana.

– Ei ole tarpeen mennä yksityiskohtiin siitä, miten kyky ratkaista tehokkaasti avaruuteen liittyviä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä vaikuttaa suoraan strategisen vakauden ja sotilaallisten asioiden säilyttämiseen, presidentti korosti.

Podvig korostaa, että laukaisun havaitsemissatelliittien menetys ei ole Venäjälle yhtä kriittistä kuin se olisi esimerkiksi Yhdysvalloille, koska Venäjällä on myös maa-asemia. Vuonna 2015 Kommersantin lähde puolustusministeriössä sanoi, että avaruuspohjainen tutka-asema mahdollistaa vihollisen ohjuslaukaisun havaitsemisen vain minuuttia aikaisemmin kuin maanpäällinen tutka-asema.