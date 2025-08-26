Verkkouutiset

Suomenlahden merivartioston vartiolaiva Turva saattaa Eagle S säiliöalusta pois Suomen aluevesiltä Porvoossa 2. maaliskuuta 2025. LEHTIKUVA / HANDOUT / RAJAVARTIOLAITOS

Varjolaivasto uhkaa Itämerta – ”Edessä öljykatastrofin riski”

Kansanedustajan mukaan varjolaivojen toiminta pitää yksinkertaisesti estää.
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä varoitti Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa 24–26. elokuuta Maarianhaminassa Venäjän varjolaivaston aiheuttamasta vakavasta ympäristöriskistä Itämerellä.

– Itämeren luonnon kannalta vaarallisesti toimivien varjolaivojen toiminta pitäisi yksinkertaisesti estää. Itämeren parlamentaarikkokonferenssi vaatii kansainvälisiä elimiä laajentamaan pakotteita ja varmistamaan, että ne koskevat myös lipunmyöntäjävaltioita, logistiikkapalvelujen tarjoajia ja vakuuttajia – lyhyesti sanottuna kaikkia, jotka mahdollistavat nämä toiminnot, Aalto-Setälä sanoi tiedotteen mukaan.

Itämeri on maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialueita. Aalto-Setälän mukaan se entisestään alleviivaa tarvetta paremmalle meriliikenteen sääntelylle.

– Tehokkaat vakuutusvaatimukset yhdessä satamatarkastusten ja luotettavan seurantajärjestelmän kanssa varmistaisivat täyden läpinäkyvyyden kaikista Itämerellä liikkuvien alusten lasteista ja määränpäistä, Aalto-Setälä jatkoi.

Aalto-Setälän mukaan varjolaivastosta seuraava ympäristökatastrofi Itämerellä on mahdollinen.

– Todennäköisyys öljykatastrofille on valitettavasti kasvanut. Vaikka Suomen öljyntorjuntavalmius on varsin korkea, kestäisi Itämeren toipuminen vähintään vuosikymmeniä.

