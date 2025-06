Venäjän valemaalit eivät tepsineet – pommikoneet tuhottiin

Ukrainan Hämähäkinverkko-operaatiossa tuhottiin viime viikolla droneilla hyökkääjän pommikoneita useissa lentotukikohdissa eri puolilla Venäjää Kremlin yksinkertaisista harhautusyrityksistä huolimatta.

Asiasta kertoo American Enterprise Institute -ajatushautomon asiantuntija Brady Africk views from above -sivustolla.

– Useissa iskun kohteeksi joutuneissa venäläisissä tukikohdissa oli yksinkertaisia lentokoneilta näyttäviä valemaaleja ja renkailla peitettyjä lentokoneita, jotka eivät onnistuneet johtamaan Ukrainan droneja harhaan.

Ukrainan dronet osuivat pommikoneiden lisäksi ennakkovaroituskoneisiin ja rahtikoneeseen. Joissakin pommikoneissa oli ohjuksia hyökkäyksen aikana.

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneen Janes-yhtiön analyytikot tunnistivat yhteensä 22 vaurioitunutta tai tuhoutunutta venäläistä lentokonetta eri tukikohdissa.

Maxar-yhtiön julkaisemat satelliittikuvat (jutun alla) näyttävät tuhottujen lentokoneiden lisäksi Venäjän harhautusyritykset.

– Puhuin Business Insiderin kanssa valemaaleista, joita venäläiset ovat rakentaneet useisiin lentotukikohtiinsa. Niillä pyritään hämmentämään Ukrainan asejärjestelmiä. Venäläiset myös laittoivat erilaista romua joidenkin litteiden valemaalien päälle tai asettivat muita esineitä lentokoneen muotoon parantaakseen niiden näkyvyyttä Ukrainan asevoimien käyttämille tutkapohjaisille satelliittikuville ja asejärjestelmille, Africk kertoo.

– Toinen Venäjän käyttämä harhautustaktiikka on koristella lentokoneita renkailla, jotka voivat muuttaa koneen näennäistä muotoa ja profiilia ylhäältä katsottuna. Kuten useiden venäläisten lentokoneiden tuhoutuminen osoittaa, nämä yritykset olivat tehottomia ja Ukrainan dronet osuivat kohteisiinsa.

Hän huomauttaa, että Ukrainan kohteena olleet lentokoneet olivat avoimilla paikoilla ulkona, eivät piilossa hangaareissa tai suojapaikoissa.

– Venäjän lentokonesuojien rajallinen määrä on haavoittuvuus, johon on puututtu vasta viime vuosina. Heidän ponnistelunsa niiden rakentamiseksi ovat kuitenkin keskittyneet suurelta osin lähempänä Ukrainan etulinjaa oleviin tukikohtiin. Ukrainan iskujen kohteeksi joutuneet tukikohdat olivat selvästi kauempana etulinjasta.

– Ukraina jatkaa iskuja Venäjän lentotukikohtiin ja niiden huoltotukikohtiin, kuten viime perjantain hyökkäys polttoainevarastoa vastaan osoittaa. Moskova vastasi Ukrainan viime viikon operaatioon eri kaupunkeihin kohdistetuilla drone- ja ohjusiskuilla, joissa kuoli useita ihmisiä ja loukkaantui kymmeniä.

Ukraine’s Operation Spiderweb destroyed Russian bombers at several air bases last week, despite Moscow's simple deception efforts.

See more imagery of Russia’s simple decoys, tire-adorned aircraft, and new aircraft shelters here: https://t.co/3d46gvnm0f pic.twitter.com/MrBTzdVbbA

— Brady Africk (@bradyafr) June 8, 2025