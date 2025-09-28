Venäjän ulkoministeri: Muilla mailla oikeus ampua alas droneja Venäjän ulkopuolella

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on todennut, että mikäli venäläiset droonit ylittävät maan rajat, muilla valtioilla on oikeus ampua ne alas. Lavrov kommentoi asiaa lauantaina New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, kertoo Ukrinform.
– Kun drone ei lennä alueemme yllä — jos se on ylittänyt jonkun rajan mutta poistunut ilmatilastamme — kaikilla on oikeus tehdä sille mitä katsovat tarpeelliseksi oman turvallisuutensa varmistamiseksi, Lavrov sanoi.
Samalla hän kuitenkin varoitti, että yritykset ampua alas kohteita Venäjän rajojen sisäpuolella johtaisivat vakaviin seurauksiin. Lavrovin mukaan ”ne ihmiset tulevat katumaan sitä vakavasti.”