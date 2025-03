Venäjä keskustelee neuvotteluissaan Yhdysvaltojen kanssa Nord Stream -kaasuputkien tuotannon palauttamisesta Eurooppaan. Näin väittää Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, joka antoi haastattelun Venäjän ykköskanavalle. Haastattelua lainaavat venäläinen uutistoimisto Tass ja ukrainalainen Kyiv Independent.

– Kyseessä on Nord Stream. On varmaan mielenkiintoista, jos amerikkalaiset käyttävät vaikutusvaltaansa Eurooppaan ja pakottavat sen olemaan kieltäytymättä Venäjän kaasusta. Mutta tämä on jo jonkinlaista surrealismia, sanoi haastattelussa.

– Tällä hetkellä tietysti on erimielisyyksiä. Mutta kiinnostus palauttaa normaali energiahuolto Eurooppaan, kiinnostaako tämä vain Yhdysvaltoja ja Venäjää, Lavrov loi mielikuvan kuin asia olisi Yhdysvalloille erityisen kiinnostava.

Yhdysvallat ei ole tuonut esille, että Euroopan energia-asioita neuvoteltaisiin ainakaan Ukrainan tulitaukoa koskevien delegaatioiden kesken. Donald Trumpin hallinto on viime viikkoina ja kuukausina antanut ymmärtää että Eurooppa olisi Yhdysvalloille riippakivi, jonka puolustamisesta koituu lähinnä ylimääräistä vaivaa.

Aiemmin maaliskuussa julkaistujen mediaväitteiden mukaan Yhdysvaltojen hallinnon erityisedustaja Richard Grenell olisi vieraillut useasti Sveitsissä ja käynyt alustavia keskusteluja mahdollisuudesta, että Yhdysvallat ja amerikkalaiset sijoittajat ostaisivat vaurioituneen Nord Stream 2 -kaasuputken. Useat uskottavat länsimaiset mediat ovat kertoneet omien lähteidensä perusteella, että suunnitelmaa kätyröi presidentti Vladimir Putinin ystävä, neuvostoaikoina Itä-Saksan pahamaineisessa tiedustelussa Stasissa toiminut Matthias Warnig.

Nord Stream 2 AG -yhtiö on rekisteröity Sveitsiin. Sen pääomistaja on venäläinen kaasujätti Gazprom. Toimitusjohtajana toimi vuoteen 2023 asti Matthias Warnig.

Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 -kaasuputket räjähtivät Bornholmin syvänteen läheltä syyskuun lopussa 2022. Sabotaasista on syytetty sekä Ukrainaa, Yhdysvaltoja että Venäjää. Nord Stream 1:sta vaurioituivat molemmat putket, mutta Nord Stream 2:n toinen putki jäi ehjäksi.

Nyt ulkoministeri Sergei Lavrov asetti ”diilin” syntymiselle painetta väittämällä, että Eurooppa ja liike-elämä maksavat energiasta monta kertaa enemmän kuin amerikkalaiset.

– Samaan aikaan ihmiset, kuten [Saksan talous- ja ilmastoministeri] Robert Habeck, Euroopan komission johtaja Ursula von der Leyen, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius, he kaikki sanovat, että eivät koskaan salli Nord Streamin palauttamista. Nämä ihmiset ovat joko sairaita ihmisiä tai itsetuhoisia, Lavrov väänteli.