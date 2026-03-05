Venäjän suurimman tilauslentoyhtiön kone syttyi tuleen kaksi kertaa viikon aikana

Venäjän suurimman tilauslentoyhtiön Azur Airin koneissa on jälleen ongelmia. Kolmen tammi- ja helmikuisen moottoriongelmatapauksen jälkeen yhtiön Boeing 767 sai moottoripalon kahdesti neljän päivän sisään.

Helmikuun 27. päivänä Azur Airlinesin lento ZF2801 Vietnamin Phu Quocin saarelta Tatarstanin Kazaniin joutui palaamaan lähtökentälle moottorissa tapahtuneen räjähdyksen ja sitä seuranneen leimahtelun jälkeen. Ohjaamomiehistö kierteli saaren yllä noin 50 minuuttia kuluttaakseen polttoainetta ja laskeutui sen jälkeen takaisin ongelmitta.

Alustavan asiantuntija-arvion mukaan moottoripalon aiheuttaja oli ”vierasesine”. Päätöstä moottorin vaihtamisesta ei ollut 3. maaliskuuta iltapäivällä vielä tehty.

Tapauksen jälkeen Venäjän ilmaliikennettä valvova viranomainen Rostransnadzor käynnisti Azur Airissa tarkastuksen sen ”lukuisten rikkeiden” takia. Tarkastuksen tavoitteeksi viranomainen ilmoitti perusteellisen arvioinnin siitä, miten yhtiö noudattaa ilmaliikenteen sääntöjä ja onko yhtiön toiminnassa jotain järjestelmällistä vikaa, joka vaikuttaa lentoturvallisuuteen ja matkustajille tarjotun palvelun laatuun.

Helmikuun 28. päivän iltana Azur Airin koneen oli määrä lähteä Moskovan Vnukovon lentoasemalta Thaimaan Pattayalle, mutta lähtöä jouduttiin siirtämään teknisten ongelmien takia. Lopulta sitä siirrettiin kahdeksan kertaa, kun mekaanikot odottivat varaosaa tuovan koneen saapumista.

Kun lento ZF2620 pääsi lähtemään 2. maaliskuuta illalla, sen moottori syttyi tuleen heti nousun jälkeen. Matkustajien mukaan lento kuitenkin jatkui ja laskeutui turvallisesti Pattayalle. Azur Air väittää, että sen Moskova-Pattaya -lento ”operoitiin suunnitellusti”.