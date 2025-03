Venäjän Su-35 hävittäjä lensi vaarallisen läheltä Ranskan lennokkia Välimerellä

Venäläinen Suhoi Su-35-hävittäjä kävi Välimerellä lähellä ranskalaista MQ-9-lennokkia.

Ranskan asevoimat kutsuu venäläiskoneen lentoa vaaralliseksi ja epäammattimaiseksi. Tilanne sattui ranskalaisten mukaan itäisellä Välimerellä sunnuntaina.

Ranskan asevoimat on julkaissut koneiden kohtaamisesta alla näkyvän videon. Venäläishävittäjä lähestyy videolla lennokkia takaapäin ja ohittaa sen aivan vierestä.

Venäjän lentotoimintaan on jo pitkään kuulunut vastaavien läheltä piti -tilanteiden järjestäminen. Häirintää on tapahtunut runsaasti myös Itämerellä ja se on kohdistunut muun muassa läntisiin tiedustelukoneisiin ja sotalaivoihin.