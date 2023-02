Venäjän strategisten pommittajien asiantuntija hakee turvapaikkaa USA:sta

Venäläinen insinööri, joka työskenteli strategisten Tupolev Tu-160 -pommikoneiden tuotantolaitoksessa, on pyytänyt poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Asiasta kertoo The New Voice of Ukraine viitaten Yahoo News- uutissivustoon.

Insinööri ja hänen perheensä saapuivat Meksikon kautta Yhdysvaltoihin viime joulukuun lopulla. Hän kertoi rajavartiolaitokselle työskennelleensä tehtaalla, joka valmistaa venäläisiä strategisia Tu-160-pommikoneita. Hän ilmoitti omaavansa tietoa, joka kiinnostaisi Yhdysvaltain hallitusta.

Yhdysvaltain viranomaiset tekivät kyseiselle henkilölle taustatarkastuksia noin kuukauden ajan. Kahden Yahoo Newsin lähteen mukaan hänen todettiin olevan tammikuun puolivälissä uskottava ja Yhdysvaltoja mahdollisesti kiinnostava henkilö.

Tämän jälkeen liittovaltion poliisi FBI kuulusteli häntä. Raportin mukaan lainvalvontaviranomaiset kyselivät insinööriltä yksityiskohtaisia tietoja pommikoneiden tuotannosta sekä tuotantolaitoksen toiminnasta, kuten sähköpostijärjestelmästä, ohjelmistoista, henkilöstöstä ja laitteista.

– Tietenkin tunnemme venäläisen pommittajan hyvin, sotilasviranomainen kertoo Yahoo Newsille.

– Mutta tekniset tiedot, todelliset tekniset tiedot, ydinaseisiin liittyvät kyvyt – on varmasti asioita, joista olisimme kiinnostuneita kuulemaan, jos tämä kaveri on uskottava. Iso asia on se, asennettiinko siihen (pommikoneeseen) jälkikäteen hypersoonisia ohjuksia.