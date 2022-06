Venäjän sotilastukikohdassa on tapahtunut räjähdys

Venäjän sotilastukikohdassa lähellä Vladimirin kaupunkia Moskovan itäpuolella on tapahtunut tänään keskiviikkona räjähdys, kertovat Kyiv Independent ja uutissivusto New Voice of Ukraine viitaten Venäjän valtionmediaan.

Neljän ihmisen kerrotaan kuolleen ja neljän loukkaantuneen.

Virallisen tiedon mukaan ammusvarasto räjähti tukikohdassa.

Venäjällä on kiinnitetty viime aikoina tavallista enemmän huomiota tulipaloihin.

Paloja on syttynyt erilaisissa Venäjän puolustushallintoon ja -teollisuuteen liittyvissä kohteissa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Myös useita Venäjän valtiollisten tahojen tai Kremliä tukevien toimijoiden rakennuksia on palanut.

