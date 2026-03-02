Venäjän sotilaille jaetaan outoa huumetta – taistelevat kuin robotit

Venäläiselle Ukrainassa taistelevalle jalkaväelle annetaan outoa vaaleanpunaista huumetta, joka muuttaa käyttäjänsä robotin kaltaiseksi, kertoo ukrainalainen joukkueenjohtaja Tetiana Tšornovol Euromaidan Pressille.

Aine saa sotilaat jatkamaan kävelemistä, vaikka ympärillä lentäisi drooneja ja takana räjähtäisi kranaatteja. Vasta päähän osuva laukaus saa heidät pysähtymään, kuvaillaan venäläisiä aineen vaikutuksen alaisena.

Venäläisen jalkaväen kerrotaan osoittavan poikkeuksellista kestävyyttä: haavoittuneet jatkavat liikkumista jopa jäisessä vedessä. Eräässä tapauksessa miehittäjien ryhmä eteni kaksi kilometriä jatkuvien droonihyökkäysten alla, kunnes heidät pysäytettiin tarkalla päälaukauksella ja erikoisjoukkojen tulella.

Tšornovolin mukaan aine antaa sotilaille energiaa. Sitä käyttäessään he eivät myöskään tunne kipua, kylmää tai pelkoa.

– Tämä mahdollistaa koneen kaltaisen toiminnan: hän voi rauhallisesti odottaa droonin saapumista ja ampua sen viime hetkellä tai piiloutua puun taakse, hän kommentoi uutissivustolle.

Aineen kerrotaan mahdollistavan taistelun vielä useita tunteja kriittisistä vammoista ja verenvuodosta huolimatta. Ainetta käyttäneet sotilaat tosin harvemmin selviävät fyysisen uupumuksen vuoksi, uutissivustolle kerrotaan.

Tšornovol kuvailee tapausta, jossa kahteen venäläissotilaaseen käytettiin 15 droonia. Näistä viisi olivat hänen omasta yksiköstään ja kymmenen viereisestä yksiköistä.

– Ukrainalaisen Mavicin pudottama kranaatti räjähtää metrin hänen selkänsä takana, ja hän jatkaa zombin tavoin etenemistä värähtämättä. FPV-drooni syöksyy kohti, ja viime hetkellä hän rauhallisesti piiloutuu puun taakse, komentaja kertoo.

Venäläisillä on käytössään myös vahva kevlar-suojaus, joka peittää koko kehon. Suojaus pysäyttää pienet sirpaleet heikkotehoisempien droonien ammuksista. Osalla on käytössään myös kevlar-viittoja.