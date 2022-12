Venäjän propagandisti sotilaille: Miehistykää – lääkärimmekin leikkasi oman umpisuolensa

Kremlin äänitorveksi sanotun Venäjän valtiollisen RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan kehottaa maan sotilaita rintamalla miehistymään. Television keskusteluohjelmassa hän vaati kohtelemaan kanssaihmisiä tiukemmin.

– Tämä on lopulta sotaa. Niin – sotaa. Te olette miehiä. Joitain asioita pitää kestää, Margarita Simonjan aloitti.

Hän ryhtyi kertomaan ”todellisesta venäläisestä miehestä”, kirurgi Rogozinista, joka oli mukana retkikunnassa etelämantereella ja leikkasi siellä pakon edessä oman umpisuolensa.

– Kahden tunnin ajan hirveässä kivussa.

Apuna oli Simonjanin mukaan vain kaksi miestä, joiden piti antaa ruiske lääkärin menettäessä tajunsa ja joiden pahoinvoinnista tapahtuman aikana lääkäri oli huolissaan.

– Kun haluamme valittaa – ja tämä koskee myös minua – elämästä, meidän täytyy koko ajan muistaa tämä lääkäri, propagandisti kehottaa.

Umpisuolensa itse vuonna 1961 retkikunnassa leikanneen lääkärin on uutisoitu olleen 27-vuotias Leonid Rogoziv. Hän oli siviilissä tehnyt monia vastaavia leikkauksia muille.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashenko ihmettelee twitterissä, pitääkö Venäjän mobikien kohta rintamalla taistelemisen lisäksi myös leikata itsensä.

Simonyan to mobilized men who complained about their conditions:

"It's war. You're men. Bear with it!"

Then she tells story about doctor in Arctic expedition who cut out his own appendicitis

mobilized will soon not only fight but do surgery on battlefield for themselves? pic.twitter.com/zi9UnQdCD3

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2022