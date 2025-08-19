”Suomi taisteli natsien rinnalla, hävisi sodan” – näin propagandisti ärsyyntyi

Eurooppalaisten johtajien esiintyminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rinnalla Valkoisessa talossa on herättänyt kiivaita kommentteja Venäjältä.
Propagandaa sekä Venäjällä että kansainvälisesti levittävän mediayhtiö RT:n päätoimittaja Margarita Simonyan on muiden joukossa nostanut esille tasavallan presidentti Alexander Stubbin kommentin tiedotustilaisuudessa ennen Trumpin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja muiden eurooppalaisten johtajien kokousta.
Puheenvuorossaan Stubb kuvaili, kuinka Suomella on pitkä kokemus Venäjän rajanaapurina elämisestä. Stubb kertoi Suomen onnistuneen ratkaisun löytämisessä vuonna 1944. Tasavallan presidentti kertoi olevansa varma, että vuonna 2025 löydetään ratkaisu Venäjän aggression lopettamiseksi Ukrainassa.
Propagandisti Simonyan ei innostunut Stubbin kommentista.
– Suomi päätti täysin spontaanisti muistuttaa maailmaa siitä, että se taisteli venäläisiä vastaan natsien rinnalla, Simonyan kirjoittaa X:ssä.
– Sodassa, jonka se hävisi ja jonka seurauksena Suomi menetti osan alueestaan, joutui maksamaan sotakorvauksia ja syyttämään omaa johtajaansa sotarikoksista.
Simonyan ei X-päivityksessään käsittele laisinkaan sitä, että Neuvostoliitto teki toisen maailmansodan alussa yhteistyötä natsi-Saksan kanssa.
Venäjän diktaattori Vladimir Putin perustelee hyökkäyssotaansa Ukrainaan väittämällä, että Ukraina on fasistien hallinnoima.
Stubb: "We found a solution in 1944, I believe we can in 2025."
Completely unprompted, Finland decides to remind world it fought against Russians alongside the Nazis.
In a war it lost, which resulted in Finland ceding its territory, paying reparations, and charging its own… pic.twitter.com/rbgldl1EoR
— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 18, 2025