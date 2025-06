Venäjän lentotukikohta roihuaa Krimillä

Ukrainan kerrotaan tehneen lennokki-iskuja Venäjän miehittämälle Krimille viime yönä. Julkisuudessa liikkuvien tietojen perusteella iskut kohdistuivat ainakin Hvardiisken lentotukikohtaan.

Iskuista ei ole toistaiseksi tihkunut kuvia tai videoita sosiaaliseen mediaan. Metsä- ja maastopalojen seurantaan tarkoitettu NASA:n FIRMS-satelliittipalvelu paljastaa kuitenkin, että tukikohdan alueella oli iskujen jälkeen suuria tulipaloja.

Liki kilometrin alueelle ulottuva lämmönlähde sijoittuu tukikohdan pohjoispuolelle. Tämä voi kieliä osumasta polttoaine- tai ammusvarikolle.

Ukraina on iskenyt säännöllisesti Venäjän ilmavoimia vastaan Krimillä. Lennokkien hyökkäyksiä lentotukikohtiin on tavallisesti pohjustettu Venäjän ilmapuolustuksiin kuten tutka- ja ohjusjärjestelmiin kohdistuvilla hyökkäyksillä.

NASA FIRMS data confirming fires at the Russian airbase in Gvardeiskoye, Crimea after overnight drone strikes. pic.twitter.com/C9qfYP32sF

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 13, 2025