Venäjän lentoliikenteestä poistuu matkustajakone joka kahdeksas päivä

Rotehin toimitusjohtaja Sergei Tšemezovin mukaan Venäjän lentoyhtiöt menettävät tulevaisuudessa käytöstä poistettuina satoja ulkomaisia matkustajakoneita. Vuoden 2030 alkuun mennessä vähintään 200 konetta poistuu konelaivastosta, koska niitä ei pystytä pakotteiden takia korjaamaan.

Yksinkertaisen laskelman perusteella Venäjän lentokoneteollisuuden pitäisi valmistaa uusi kone vähintään joka 8,75:s päivä vuoden 2029 loppuun asti. Jos koneita poistuu vielä enemmän, tuotantotahdin pitäisi olla vieläkin kiivaampi. Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Venäjällä on valmistunut seitsemän konetta, jotka koottiin ennen sodan alkua hankittujen ulkomaisten osien ja komponenttien tuella.

Venäjän lentokoneteollisuus ei ole pystynyt nyt vaadittavaan tuotantoon edes ennen pakotteiden alkamista. Vuonna 2019 Venäjällä valmistui 11, seuraavana vuonna 12 ja vuonna 2021 yhteensä 13 matkustajakonetta, joista yksi oli Irkut MS-21-koelentokone.

Valtion vuoteen 2030 asti ulottuvan ilmakuljetuksen kehitysohjelman mukaan Venäjän täytyisi itse asiassa rakentaa 994 konetta, joka on vielä 794 konetta enemmän kuin Tšemezovin arvio edellyttäisi. Se tarkoittaisi, että koneita pitäisi valmistua tuotantolinjoilta alle kahden päivän välein.

Tšemezovin arvio ei tarkoita vielä, että tuotantotavoitetta leikattaisiin, mutta varapääministeri Denis Manturovin mukaan kehitysohjelmasta tulee uusi versio kuluvan vuoden lopussa, kun kaksi uutta matkustajakonetyyppiä – Suhoi Superjet NEW ja MS-21 – pitäisi olla sertifioitu.

SSJ NEW- ja MS-21-koneista puuttuvat edelleen täysin kotimaiset moottorit. SSJ-100:ssa on SaM146-moottorit, joissa käytetään ranskalaisia komponentteja. Kokonaan venäläinen PD-8 on yhä kehitysvaiheessa. SSJ teki ensilentonsa niillä 17. maaliskuuta 2025. MS-21 on sertifioitu yhdysvaltalaisille Pratt & Whitney PW1000G -moottoreille. Sen piti alun perin lentää venäläisillä PD-14-moottoreilla, mutta vuoden 2022 jälkeen konetyyppi ei ole lentänyt niillä. Kummankin konetyypin sarjatuotannon on luvattu alkavan vuonna 2026.

Kehitysohjelmassa on myös pitkän lentomatkan Iljušin Il-96-400 ja keskimatkan Tupolev Tu-214 sekä viisi pienempää syöttöliikenteen konetyyppiä. Sekä Il-96 että Tu-214 on kehitetty Neuvostoliitossa, ja niiden lentomiehistöihin kuuluu yhä mekaanikko. Kummankin koneen tuotannossa käytetään ulkomaisia osia, minkä vuoksi niiden tuotanto on vaikeuksissa. Niiden tarve on kuitenkin vielä pieni, koska Airbus A330- ja Boeing 777 -koneita on toistaiseksi tarpeeksi käytössä. Maaliskuussa Rossija Airliners alkoi lentää myös kunnostetuilla Boeing 747 -jumbojeteillä.