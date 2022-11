Venäjän koneet nousivat taivaalle – Ukrainassa ohjushälytys

Strategisten pommikoneiden kerrottiin nousseen tiistaina iltapäivällä taivaalle Länsi-Venäjällä. Tämä on tavallisesti enteillyt risteilyohjuksilla tehtyjä pitkän kantaman ilmaiskuja. Ilmahälytyksiä alettiin pian tämän jälkeen antaa kaikkialla Ukrainassa.

Ensimmäisten ohjusten kerrottiin tulleen Ukrainan ilmatilaan kolmelta Suomen aikaa ja Ukrainan ilmapuolustuksen toimivan niitä vastaan.

Moskovan on odotettu tekevän uusia iskuja Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan Hersonin menetyksen takia.

Kalibr missile launches from the Black Sea and Kh-101 missiles launches reported. Air raid alert everywhere in Ukraine. Air defense forces of Ukraine prepare to repel the attack. Stand with Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/XgrexjOB8P

