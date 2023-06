Venäjän kerrotaan tulittavan siviilejä ja toimittajia tulvan keskellä

Venäjän joukkojen kerrotaan tulittaneen siviilejä ja toimittajia tulvan keskellä Hersonin alueella.

Asiasta Twitterissä kertovan ranskalaisen sotakirjeenvaihtaja Cyrille Amourskyn mukaan ihmisiä on menehtynyt ja haavoittunut tulituksessa.

– Lähdin alueelta tunti sitten tulvivalle Ostrivin alueelle. Kollegat olivat paikalla, Amoursky jatkaa.

Wall Street Journalin toimittaja Matthew Luxmooren mukaan tulituksen on kerrottu osuneen koulurakennukseen, johon oli majoitettu kotinsa tulvassa menettäneitä. Uhreja kerrotaan olevan useita.

Venäjä on tiettävästi iskenyt myös evakuointipaikalle, jolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili vain tunteja aiemmin.

Sky Newsin kirjeenvaihtaja Alex Crawford on julkaissut alla näkyvän videon tulituksen äänien synnyttämästä paniikista toisella evakuointipaikalla.

Kahovkan padon tuho on aiheuttanut laajoja tulvia Hersonin alueella. Ukrainan mukaan Venäjä räjäytti padon.

Panic at the evacuation point at the sound of incoming fire – difficult to judge distances – maybe 500 metres – enough to scare everyone in the vicinity #kherson #Russia #ukraine pic.twitter.com/5lCCPypdwa

Kherson is coming under serious Russian shelling with reports of multiple casualties at a school that was sheltering people who have lost homes in the flood. One volunteer helping evacuations came under fire and posted this video. pic.twitter.com/hwubZCoZbn

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) June 8, 2023