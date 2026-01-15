Venäjän ilmapuolustuksen uhka Natoa vastaan on kasvanut

Brittiläisen Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) -tutkimuslaitoksen asiantuntijat päättelevät, että Venäjän ilmapuolustus on suurempi uhka Natolle nyt kuin se oli ennen hyökkäyssodan alkua Ukrainaan helmikuussa 2022.

Verkkoartikkelissa “The Evolution of Russian and Chinese Air Power Threats” tunnettu ilmasodankäynnin asiantuntija Justin Bronk väittää, että huolimatta Ukrainassa kärsityistä tappioista Venäjän ilmapuolustus on tällä hetkellä paremmassa jamassa kaikilla ilmasodankäynnin osa-alueilla – sekä määrällisesti että laadullisesti – kuin se oli vuoden 2022 alussa.

Todisteena väitteelleen Bronk luettelee kuusi tekijää, jotka osoittavat Venäjän korkeampaa suorituskykyä henkilöstön, kaluston ja menetelmien osalta ilmataistelussa, ilmatorjunnassa, pitkän kantaman vaikutuskyvyssä ja kyvyssä hyökätä syvälle vihollisalueella:

1) Vaikka Venäjä on menettänyt Ukrainaa vastaan käymänsä sodan aikana noin 130 taistelukonetta, ilmavoimille on toimitettu noin 160 konetta, joista useimmat ovat menetettyjä uudempia konetyyppejä tai niiden versioita.

2) Ohjaajat ovat merkittävästi kokeneempia kuin neljä vuotta sitten. He ovat oppineet, miten toimia Ukrainan ilmatorjunnan vaikutuspiirissä.

3) Kyky vaikuttaa viholliseen pitkän etäisyyden päästä on parantunut niin ilmasta ilmaan kuin ilmasta maahan. Hävittäjät on yhä useammin aseistettu pitkän kantaman R-37M-ilmataisteluohjuksilla ja rynnäkkökoneet liitopommeilla, jotka pystyvät osumaan maaleihinsa 60–130 kilometrin etäisyydeltä.

4) Myös ilmatorjunta on vahvistunut tappioista huolimatta. Miehistöjen kokemus on kasvanut ja sensorien ohjelmistoja muokattu.

5) Ilmatorjunnan koordinointi ja verkottuminen ovat parantuneet merkittävästi menetelmien ja teknologisen kehityksen myötä.

6) Ilmavoimien massamaisen kaukovaikutuksen kyky on parantunut merkittävästi. Nykyään se pystyy koordinoimaan satojen erilaisten järjestelmien samanaikaisen käytön hyökkäysdrooneista monenlaisiin ohjuksiin.

Euroopan Nato-maat joutuvat tulevina vuosina valmistautumaan Venäjän suoraan aggressioon ilman Yhdysvaltain tukea. Suurin uhka Euroopan ilmavoimille on edelleen Venäjän ilmatorjunta.

Venäjän ilmavoimien taistelukoneet ovat nekin kyvykkäämpiä kuin ne olivat neljä vuotta sitten, joten niidenkin tuottama uhka on kasvanut. Samaan aikaan myös Nato on oppinut paljon Venäjän kyvyistä tukiessaan Ukrainaa. Oikeanlaisen aseistuksen hankinnoilla ja keskitetyllä yhteistoiminnan harjoittelulla Euroopan Nato-maiden ilmapuolustuksen pitäisi Bronkin mukaan yhä pystyä vastaamaan Venäjän uhkaan.