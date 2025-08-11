Hyökkääjän ihmisaallot törmäävät Ukrainassa uuteen tappajaan

Ukrainan armeija toteutti heinäkuun 2025 alussa ensimmäistä kertaa hyökkäyksen , jossa se hyödynsi yksinomaan robottijärjestelmiä venäläisjoukkojen etulinjan aseman valtaamiseen Harkovan alueella. Ukrainan 3. rynnäkköprikaatin johto korosti operaation uraauurtavaa luonnetta nykyaikaisessa sodankäynnissä ja painotti, että omia tappioita ei ollut.

Ukrainalaiset ovat ottaneet raportoidusti käyttöön myös uuden neuvostoaikaista Igla-ohjusjärjestelmää ja modernia robottiteknologiaa yhdistävän ratkaisun, joka parantaa rintamajoukkojen suojaa hyökkääjän ilmaiskuja vastaan.

Nämä esimerkit korostavat yhdysvaltalaisen Henry Jackson Society -ajatuspajan sotilasasiantuntija David Kiritšenkon mukaan robottijärjestelmien kasvavaa merkitystä Ukrainan sodankäynnissä. Miehittämättömien järjestelmien laajamittaista hyödyntämistä on kuvattu jopa ensisijaiseksi tavoitteeksi puolustustaistelua käyvälle maalle.

– Droonit muodostavat tällä hetkellä tappovyöhykkeen, joka ulottuu jopa 20 kilometriin etulinjasta. Seuraava haaste on tuoda etulinjaan robottijärjestelmiä, jotka kykenevät hoitamaan kaikki logistiset tehtävät, ukrainalaiskomentaja Robert Brovdi totesi heinäkuussa.

Kehittyneen teknologian hyödyntäminen on osaltaan mahdollistanut sen, että Ukraina on kyennyt haastamaan hyökkääjän ylivoiman tavanomaisessa tulivoimassa ja joukkojen määrässä. Venäjän aloitettua yli kolme vuotta sitten täysimittaisen hyökkäyksensä Ukraina on lisännyt dramaattisesti kotimaista miehittämättömien ilma-alusten tuotantoa ja saavuttanut maineen droonisodankäynnin johtavana osaajana.

Samanlaista kehitystä tapahtuu nyt Kiritšenkon mukaan myös maavoimien taistelua tukevien robottijärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tämän vuoden aikana maa aikoo Ukrainan puolustusministeriön mukaan tuottaa jopa 15 000 robottia maajoukkojensa tarpeisiin.

– Jos tämä tavoite saavutetaan, se merkitsee valtavaa miehittämättömien maa-ajoneuvojen (UGV) käytön lisäystä, Kiritšenko sanoo.

Valtava potentiaali

Robottijärjestelmät ovat monin tavoin ihanteellinen ratkaisu Ukrainalle, joka pyrkii hyödyntämään tunnustettua teknologiaosaamistaan raskaassa kulutussodassa suurempaa vihollista vastaan.

– Vaikka robotit eivät voi koskaan täysin korvata ihmisiä taistelukentällä, on olemassa useita rintamatehtäviä, joihin robottijärjestelmät sopivat. Ukraina käyttää tällä hetkellä robotteja eniten logistisiin toimituksiin taisteluasemissa oleville joukoille. Telaketjuilla tai pyörillä varustetut robottijärjestelmät mahdollistavat joukkojen huoltamisen ilman tappioiden riskiä, Kiritšenko toteaa.

Haavoittuneiden evakuoinnissa robottijärjestelmillä on jo nyt ratkaisevan tärkeä rooli. Ukraina on hänen mukaansa kehittämässä myös robottijärjestelmiä, jotka voivat toimia suoremmin sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä.

– Vaikka sotilaita tarvitaan edelleen taisteluasemien pitämiseen ja aluevaltausten vakiinnuttamiseen, aseistetut robotit voivat auttaa asemien säilyttämisessä ja padota venäläisten etenemistä. Tämä voisi sekä vähentää Ukrainan riippuvuutta hupenevista henkilöresursseista että pienentää tappioita, hän sanoo.

– Jotta Ukrainan maajoukkojen robottijärjestelmien potentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti, Ukrainan hallituksen ja maan kansainvälisten kumppaneiden on lisättävä niiden tukemista. Ulkomaisia investointeja tarvitaan myös auttamaan ukrainalaisia kehittäjiä tuotannon kasvattamiseen. Samaan aikaan etulinjan yksiköille on annettava resursseja ja joustavuutta kouluttaa sotilaita uusien miehittämättömien järjestelmien käyttöön ja komentajille on annettava valtuudet tunnistaa tehokkaimmat robottiratkaisut ja priorisoida niitä, Kiritšenko painottaa.