Venäjän ex-ulkoministeri: Mitä Natolle tarkoittaa ”seisominen Ukrainan rinnalla”?

Lukuisat länsimaat ovat olleet valmiita antamaan Ukrainalle edistyksellisimpiä taistelupanssarivaunujaan. Todellinen ongelma on kuitenkin Venäjän entisen ulkoministerin Andrei Kozyrevin mielestä se, että Naton tällä hetkellä noudattama strategia on tuomittu epäonnistumaan.

– Nato vannoo ”seisovansa Ukrainan rinnalla niin kauan kuin on tarpeen”. Saavuttaakseen tarkasti ottaen mitä? Se on Kiovan ratkaistava asia, maansa ulkoministerinä 1990–96 toiminut Andrei Kozyrev kysyy twiittiketjussaan.

Se, että asia olisi aidosti Ukrainan ratkaistavissa, on kuitenkin hänen mukaansa vähintään itsepetosta, ellei peräti vilppiä, koska länsi ei ole valmis toimittamaan kaikkia niitä aseita, joita maa katsoo Vladimir Putinin aloittaman Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi tarvitsevansa.

Kozyrev sanoo Naton pelkäävän Ukrainan aseistamista, mutta ei sitä, että Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa yhä tuhoisammin seurauksin.

– Tosiasiassa Nato on sitoutunut seisomaan Ukrainan rinnalla, kunnes se vuotaa kuiviin ja alistuu ”neuvotteluratkaisuun”, jonka myötä Putin onnistuu anastamaan ainakin osan Ukrainan alueesta, hän toteaa.

Jos niin tapahtuu, kyse on hänen mielestään historiallisen mittakaavan epäonnistumisesta, joka avaisi tien yhä uusille Venäjän aggressioille. Tämän välttämiseksi Yhdysvaltojen ja sen Nato-liittolaisten olisi hänen mukaansa määriteltävä, millainen on se voitto, jonka saavuttamiseksi ne Ukrainan rinnalla seisovat, ja annettava maalle niin panssarivaunuja kuin kaikkea muuta, mitä se Venäjän lyömiseksi tarvitsee.

– Se lähettäisi Kremlille vakuuttavan viestin: Sota on parasta lopettaa nyt, älkääkä edes harkitko ydinsodan kynnyksen ylittämistä, hän korostaa.

Kozyrevin mukaansa voiton ei pitäisi tarkoittaa mitään vähempää kuin Ukrainan kansallisen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden täydellistä palauttamista.

– Kaikki muu merkitsisi hyökkääjän palkitsemista, hän kiteyttää.

Tanks, no tanks. Tanks and now. But the real problem is that NATO has a self-defeating strategy. Thread of 8.

— Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) January 19, 2023