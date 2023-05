Venäjän erikoisjoukkojen komentaja surmattiin Syyriassa

Avoimista lähteistä saatavilla olevien tietojen perusteella syyrialaiskapinalliset ovat surmanneet venäläisen erikoisjoukkojen komentajan, eversti Oleg Petshevistin.

Kyseessä on tiettävästi korkea-arvoisin Syyriassa kaatunut venäläisupseeri sitten kesän 2020. Everstin muistokirjoitus on julkaistu Venäjän Leningradin alueen Koskenalan (Podporozje) aluehallinnon VK-tilillä. Hänen tarkat tehtävänsä Syyriassa eivät ole tiedossa.

Päivityksen mukaan Petshevisti kaatui ”komentotehtävissä”. Hänen kerrotaan kuolleen viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä. Syyrian kapinallisten väitetään iskeneen tuolloin venäläisten komentopaikalle Latakiassa.

Oleg Petshevistin kerrotaan sotineen ennen Syyriaa Tshetsheniassa ja Etelä-Ossetiassa ja palvelleen aiemmin muun muassa Venäjän Spetsnaz-erikoisjoukkorykmentin apulaiskomentajana. Petshevisti oli johtanut erikoisjoukoista vastaavaa osastoa Venäjän laskuvarjojoukkojen akatemiassa Rjazanissa vuodesta 2020.

Russian channels are also sharing news of Colonel Oleg Pechevisty's death. He previously served as a spetsnaz group commander and deputy commander of a spetsnaz regiment. Since 2020, he has led the spetsnaz department at RVVDKU. https://t.co/nkUFYLV6Ec https://t.co/kzPVVQpNQe https://t.co/Uuz1rqlZl4 pic.twitter.com/yPY9vnAUhB

Syrian Rebels might have scored their biggest hit vs Russian troops since 2016. GRU's Colonel Pechevisty, seen with paratroopers in Latakia on pic 1, was killed in strike against a command post (https://t.co/fjBO8vTJ83). Rebels said they struck a HQ 2 days ago in Latakia prov.👇 https://t.co/1m6ke6EsLK pic.twitter.com/rfGoo2ATvf

— QalaatM (@QalaatM) May 28, 2023