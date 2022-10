Venäjän eliitissä kuohuu: ”Putinin kokki” yrittää upottaa Sergei Shoigun

Venäjän eliitin tiettävästi jo pitkään kulisseissa jatkunut rakoilu on alkanut kuplia toden teolla pintaan. Venäjältä tihkuvien tietojen perusteella Wagner-palkkasoturiryhmän perustaja, presidentti ”Vladimir Putinin kokkinakin” tunnettu Jevgeni Prigozhin on käynnistänyt voimakkaan lokakampanjan puolustusministeri Sergei Shoigua vastaan.

ISW-ajatushautomon tuoreessa tilannekatsauksessa huomautetaan myös, että Kreml todennäköisesti valmistautuu tekemään Shoigusta ja puolustusministeriöstä syntipukkia Ukrainan rintaman tilanteeseen ja kehnosti etenevään liikekannallepanoon.

Tällaisesta on ollut merkkejä jo jonkin aikaa. Esimerkiksi suosituilla Wagneriin linkitetyillä Telegram-kanavilla on julkaistu poikkeuksellisen suoraa arvostelua Venäjän puolustusministeriöstä. Sen johtoa on syyllistetty esimerkiksi Harkovan jättitappioista. Merkillepantavaa on myös se, että Kreml varoitti aikanaan julkisesti viesteistä, mutta puolustusministeriöön kohdistuvalle arvostelulle ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehty juuri mitään.

Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov huomautti puolestaan eilen Twitterissä, että Wagnerin tileiltä on levitetty runsaasti huomiota saaneita videoita, joilla kerrotaan näkyvän tyytymättömyyttään sodanjohtoon ilmaisevia sotaan käskettyjä reserviläisiä. Eräällä videolla puolustusministeriötä mollaavat ja oloistaan valittavat ”mobilisoidut” ovat peittäneet kasvonsa huiveilla samaan tapaan kuin Wagnerin taistelijat. Videolla näkyy myös Wagnerin hihamerkkejä. Tämä saattaa Krutovin mukaan olla jopa tahallinen paljastus Prigozhinilta.

Jevgeni Prigozhinin on puolestaan havaittu ottavan pikkuhiljaa entistä julkisempaa roolia. Prigozhin yllätti Venäjä-seuraajat viime viikolla tunnustamalla julkisesti perustaneensa Wagner-ryhmän. Aiemmin taustalla viihtynyt hahmo on myös vieraillut Ukrainan rintamalla toistuvasti. Siellä hänen on kerrottu esiintyneen Wagner-joukkojen keskellä kenraalin tavoin. Prigozhinin onkin uumoiltu pyrkivän nousemaan entistä merkittävämpään rooliin kaoottisessa tilanteessa, jossa Venäjän eliitissä tapahtuu liikettä.

Oma merkkinsä Venäjän eliitin heilumisesta on Putinin keskiviikon päätös ylentää Tshetshenian diktaattorin elkein toimiva johtaja Ramzan Kadyrov presidentille vastaavan Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian kenraalieverstiksi. Kyse on Kremlin selvästä signaalista. Mielipiteitä Venäjän eliitissä jakavan Kadyrovin edellisestä ylennyksestä ei ole kauaa. Tshetsheenijohtaja on tukenut voimalla Venäjän sotaa Ukrainassa, ajanut vielä nykyistäkin kovempaa linjaa ja lähettänyt runsaasti joukkoja rintamalle.

Johdon sisäisellä valtakamppailulla voi kuitenkin olla synkkiä seurauksia.

– Voiko Wagner toimia ilman Prigozhinia? Saamme pian tietää, Venäjä-asiantuntija Anton Barbashin tviittasi pahaenteisesti torstaina.

Vastatoimia?

Tällä viikolla on saatu ensimmäinen vahva signaali siitä, ettei Kreml suvaitse aivan kaikkia sotabloggareiden kovista puheista. Venäjän viranomaiset pidättivät keskiviikkona Jevgeni Prigozhinin omistaman Patriot-mediayhtiön työntekijä Aleksei Slobodenjukin (video alla). Slobodenjukin tiedetään pyörittäneen useita sotilasasioita seuraavia Telegram-kanavia. Niillä on julkaistu Venäjän eturivin päättäjiä kritisoineita viestejä. Virallisesti Slobodenjukia epäillään petoksesta.

Pidätyksen kohdistuminen Prigozhinin alaiseen saattaa myös kieliä Sergei Shoigun järjestämistä vastatoimista.

– Hänen pidätyksensä osoittaa, että Kreml pyrkii asettamaan rajoja sille, millaista kritiikkiä julkisuudessa sallitaan ja keitä korkeista päättäjistä bloggaajat ja toimittajat saavat kritisoida. Puolustusministeri Shoigu, Putinin tuleva syntipukki, näyttäisi nyt olevan vapaata riistaa samalla kun Putinia lähellä olevat kuten ulkoministeri [Sergei] Lavrov ja tiedottaja [Dmitri] Peskov eivät, ISW arvioi katsauksessaan.

Venäjän eliitin tunnelmia on kuvattu kireiksi sodan alusta alkaen. Helmikuun lopullinen hyökkäyspäätös tuli tiettävästi täytenä yllätyksenä isolle osalle Venäjän politiikan ja talouden johtajia ja etenkin liike-elämän kerman on kerrottu suhtautuvan yhä synkemmin Venäjän tulevaisuudennäkymiin. Koronavuosien jäljiltä jo ennestään eristäytyneen presidentti Vladimir Putinin on taas sanottu kuuntelevan yhä kapeammaksi käyvää lähipiiriä. Poissa ovat venäläisittäin liberaalit kotimaan asioihin ja talouteen keskittyvät päättäjät. Nykyisin presidentin lähelle pääsee mitä ilmeisimmin enää pieni joukko asevoimiin ja turvallisuuspalveluihin keskittyvää väkeä.

Interestingly, earlier today in Moscow police detained an employee of Prigozhin's media group Patriot Aleksey Slobodenyuk who runs a network of telegram channels known for attacking Shoigu, Volodin and others. So a hot war among Russia's elite is very much a reality at this point pic.twitter.com/rmAqDrPWE3 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) October 5, 2022

The video was posted on and being reposted by pro-Wagner channels, which matches Prigozhin's "Fire Shojgu" narrative (https://t.co/bT82TQz25R). Also some Wagner patches are visible on it. Nearly all "poor mobiks" on the video wear balaclavas pic.twitter.com/hDsFsLRp97 — Mark Krutov (@kromark) October 5, 2022