Kremlin asevoimien viestiyhteydet romahtivat

Venäjän asevoimien viestiyhteydet katkesivat suurelta osalta yhteensä 1200 kilometrin mittaiselta rintamalinjalta helmikuun alussa. Tämä tarjosi Ukrainalle mahdollisuuden vastahyökkäykseen, kerrotaan Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) artikkelissa.

Kaksi samanaikaista päätöstä aiheuttivat kaaoksen Venäjän komentoon ja johtamiseen kuukausi sitten.

Ensinnäkin Ukrainan hallituksen pyynnöstä miljardööri Elon Musk poisti käytöstä venäläisjoukkojen satelliittiviestintäpäätteitä, jotka olivat salakuljetettuja ja varastettuja. Venäläisjoukot käyttivät Starlinkiä drooniensa ohjaamiseen sekä rintamajoukkojen ja kaukana sijaitsevien esikuntien väliseen yhteydenpitoon.

Toiseksi Venäjän hallinto katkaisi sotilaidensa pääsyn suosittuihin sosiaalisen median palveluihin, kuten Telegram-viestisovellukseen. Tätä sovellusta venäläiset sotilaat käyttivät tärkeän tiedon vaihtamiseen rintamalla.

Jälkimmäisen päätöksen taustalla oli mahdollisesti Venäjän pyrkimys estää vaihtoehtoisten uutis- ja viestintäsovellusten käyttö.

Viestintäsovellusten puuttuminen on ollut erityisen ongelmallista uusille mobilisoiduille sotilaille, jotka tuntevat maaston huonosti ja ovat nojanneet kaukana olevien komentajien ohjaukseen edetessään vähän kerrassaan ei-kenenkään-maan halki.

Nämä kaksi yhtäaikaista tapausta mykistivät osittain monia venäläisiä drooniryhmiä, hyökkäysosastoja sekä rykmenttiesikuntia. Droonit eivät voineet enää lentää eivätkä hyökkäysosastot enää tienneet, minne olivat menossa. Lisäksi esikunnat menettivät yhteyden etulinjan yksiköihin.

Tämä on tarjonnut Ukrainalle mahdollisuuden työntää venäläisjoukkoja taaksepäin. Ukraina on onnistunut vapauttamaan mahdollisesti satoja neliökilometrejä. Vastahyökkäysten lopputulokset Ukrainan kannalta ovat kuitenkin vielä osin avoimia.

CEPA:n mukaan venäläisten sekasorto osoittaa sen, ettei teknologian ohella saa unohtaa jalkaväen merkitystä.

– Drooneihin kannattaa investoida, mutta jalkaväkeä ei pidä hajottaa niiden rahoittamiseksi, kirjoittaa sotilas-, turvallisuus- ja puolustusaiheisiin erikoistunut toimittaja ja analyyttikko David Axe.