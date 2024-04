Venäjältä uutta taloudellista tukea sotilaille ja läheisille – pyrkii vaimentamaan arvostelua

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt useita lakimuutoksia, joiden tavoitteena on tukea taloudellisesti Venäjän asevoimissa taistelevia sekä heidän läheisiään, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti. Putin allekirjoitti kaksi uutta lakia 6. huhtikuuta.

Ensimmäinen laki vapauttaa Ukrainassa taistelevat venäläiset kulutusluottojen koroista. Toinen laki suojaa venäläisen palvelushenkilöstön leskiä irtisanomiselta vuodeksi aviomiehen kuoleman jälkeen.

– Kreml on todennäköisesti säätänyt nämä lait rauhoitellakseen venäläistä palvelushenkilöstöä, kannustaakseen lisää värvättyjä osallistumaan taisteluun vastineeksi etuuksista ja rajoittaakseen kuolleiden palvelushenkilöstön vaimojen kritiikkiä, raportissa todetaan.

Raportin mukaan toimilla voi olla pidemmän aikavälin vaikutuksia Venäjän taloustilanteeseen ja –näkymiin.

