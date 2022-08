Venäjällä ihmetellään: Miksi Ukraina pääsi yllättämään etelässä?

Ukrainan on arvioitu edenneen maan eteläosissa paikoin useita kilometrejä kuluvalla viikolla aloitetun vastahyökkäyksen myötä.

Britannian puolustusministeriön tilannekatsauksessa todetaan, että Ukrainan panssarijoukot ovat hyökänneet Hersonin alueella useissa eri kohdissa. Osa rintamalinjasta on ollut heikosti puolustettua.

Venäjän arvioidaan vastaavan operaatioon liikkuvilla reserviyksiköillään, joiden joukossa on Ukrainan itäosista siirrettyjä vahvistuksia. Tappioita on lisäksi yritetty paikata uudella 3. armeijakunnalla, joka poistui tukikohdastaan Moskovan läheltä 24. elokuuta. Pikakoulutettujen vapaaehtoispataljoonien taistelukykyä on pidetty kyseenalaisena.

Sosiaalisessa mediassa liikkuneiden tietojen perusteella Venäjän joukoilla olisi ollut vaikeuksia tykistö- ja ja ilmatuen saamisessa paikalle. Ukrainan joukot ovat häirinneet Hersonin alueelle sijoitettujen venäläisyksiköiden huoltoa tuhoamalla asevarastoja ja Dneprin ylittäviä siltoja.

Venäläinen sotilastoimittaja Vladlen Tatarsky ihmettelee Telegram-julkaisussaan, miksei Ukrainan vastahyökkäykseen pystytty varautumaan paremmin.

Hän huomauttaa ukrainalaisten keskittäneen suuren määrän joukkojaan hyökkäysasemiin ja perustaneen sillanpääaseman Inhulets-joen itäpuolelle. Ukrainan on väitetty murtaneen ensimmäisen puolustuslinjan ja vapauttaneen useita Hersonin alueella sijaitsevia kyliä.

– Miten on mahdollista, että Ukraina onnistui keskittämään joukkonsa salaa, Tatarsky kysyy.

Hän pohtii vaikeuksien johtuvan mahdollisesti siitä, että venäläisjoukkojen oli tarkoitus jatkaa etenemistään eteläisellä rintamalla. Näin ollen Hersonin alueelle ei ollut vielä levitetty kattavia miinakenttiä tai rakennettu muita puolustusasemia.

ISW-ajatuspaja huomauttaa, että vastahyökkäyksen todellista etenemistä on vaikea arvioida tietojen niukkuuden vuoksi. Venäjän arvioidaan käyttävän hämmennystä hyödykseen propagandassa toistamalla väitettä operaation epäonnistumisesta.

Russian military reporter Vladlen Tatarsky finally sobered up and started asking reasonable questions, discussing how did they fail to notice the preparation of Ukrainians for the attack in the south. pic.twitter.com/aYOdhgDvOW

— Dmitri (@wartranslated) August 30, 2022