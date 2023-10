Venäjällä aletaan kouluttaa aseteknologian kopiointia

Venäläinen Novosibirskissä sijaitseva insinööritoimisto Spektr on alkanut opettaa paikallisen ilmailuteknillisen korkeakoulun opiskelijoille asejärjestelmien takaisinmallinnusta eli suoraa kopiointia. Droonit ovat yrityksen erikoisalaa, joten kopioitavaksi projektiksi on valikoitunut ukrainalainen kiinteäsiipinen lennokki Tsaklun (suomeksi Velho).

Yhtiön toimitusjohtaja Andrei Bratenkovin mukaan heidän todelliseen tuotteeseen keskittyvä projektinsa ratkaisee materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostuksen) teknologian pätevien, kotimaisten erikoisasiantuntijoiden koulutusongelman. Koulutusmanuaalina toimiva Tsaklun-tiedustelulennokki painaa 2,2 kilogrammaa, ja sen lentoaika on vähintään tunti.

Pakotteiden vaikutuksia vastaan kamppailevan Venäjän kiinnostus lennokkia kohtaan ei ole ihme. Ukrainalaisilla perusajatuksena Tsaklunien valmistuksessa oli edullisuus ja helppokäyttöisyys. Niiden hinta on samaa luokkaa DJI Mavic 3:n kanssa. Lennokin lentoranka on valmistettu polystyreenistä, jota on helppoa ja edullista korjata. Ukraina aloitti Tsaklunien sarjavalmistuksen viime vuoden jälkipuoliskolla.

Tsaklun lentää ennalta ohjelmoitua reittiä inertianavigointijärjestelmän avulla, minkä vuoksi sitä ei voida pudottaa elektronisen sodankäynnin järjestelmillä. Suuntaa korjataan autonomisesti GPS-satelliittivastaanottimen avulla. Jos lennokki tulee GPS-häirinnän alueelle, se palaa lähtöpaikkaansa. Se voi myös nousta jopa kolmen kilometrin korkeuteen välttääkseen häirinnän.

Se ei välitä GoPro-kameransa kuvaa suorana, kuten Mavic-droonit, vaan sen tehtävä on hakea kiinteitä maaleja, joiden tarkka sijainti voidaan kuvattujen maamerkkien avulla tiedustella myöhemmin tuhoamista varten. Tsaklunin lennot ulottuvat jopa 50 kilometriä vihollislinjojen taakse.

Tsaklun ei kuitenkaan ole – edes 3D-tulostuksen osalta – sellainen teknologinen läpimurto, jonka takaisinmallinnusta pidettäisiin tärkeänä lisänä teknillisen korkeakoulun opetussuunnitelmaan tällä hetkellä ehkä missään muualla kuin Venäjällä. Samaan aikaan muun muassa Pohjois-Korea on takaisinmallintanut Yhdysvaltain General Atomics MQ-9 Reaper -lennokin.