Venäjää ei virolaisarvion mukaan kiinnosta sotatoimien lopettaminen

Vladimir Putinin reaktio läntisten johtajien esittämään 30 päivän tulitaukoon Ukrainassa kertoo Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Marko Mihkelsonin mukaan siitä, että Venäjällä ei ole todellista kiinnostusta sotatoimien lopettamiseen.

– Hyökkääjä uskoo voivansa pakottaa Ukrainan alistumaan ja lännen mukautumaan siihen, Mihkelson kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

– Meidän ja liittolaistemme on ymmärrettävä, että Venäjän aloittamaan laajamittaiseen, maailmanjärjestyksen muuttamiseen tähtäävään hyökkäyssotaan voi olla vain yksi ratkaisu: sotilaallinen. Puheet siitä, että diplomatia tuo ratkaisun, pätevät vain silloin, kun tilanne taistelukentällä on antanut jommallekummalle osapuolelle etulyöntiaseman. Tämä sota ei saa päätyä tasapeliin. Kuulin muutama päivä sitten Kiovassa ukrainalaiselta sotaveteraanilta yksinkertaisen totuuden: ”Me emme kaipaa rauhaa ilman voittoa!”, Mihkelson toteaa.

Hän pitää tervetulleena sitä, että keskeiset länsimaat ovat yhdistäneet rivinsä vaatiakseen tulitaukoa välittömästi ja ehdoitta. Ukraina on ilmoittanut olevansa siihen valmis, mutta Venäjä ei, hän muistuttaa.

– Putin kokee Moskovan paraatin vieraiden – erityisesti Nato-maa Slovakian pääministerin läsnäolon – ja Kiinan kanssa vahvistetun ”raudanlujan ystävyyden” perusteella, että hän ei ole yksin. Hän ei siis näe syytä eikä todellista painetta muuttaa strategista tavoitettaan. Hän haluaa edelleen hallita koko Ukrainaa, Mihkelson huomauttaa.

– Tämä sota ei voi päättyä oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, ellei sodan perimmäistä syytä – Venäjän imperialistisia tavoitteita – poisteta tai neutralisoida, hän painottaa.

– Nykytilanteessa, joka on epäilemättä monimutkainen ja tarjoaa ukrainalaisille vain vähän vaihtoehtoja, läntisten johtajien on yksiselitteisesti torjuttava Putinin vaatimukset, käynnistettävä lupaamansa painostusmekanismit ja annettava Ukrainalle entistä enemmän sotilaallista apua. Venäjän on ymmärrettävä, että hyökkääjänä se ei voi voittaa tätä sotaa ja että Putinia ja hänen kätyreitään odottaa kansainvälinen sotarikostuomioistuin, Mihkelson kiteyttää.