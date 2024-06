Venäjä-yhdistyksestä vaaditaan selvitystä – ”ollut jo vuosia tiedossa ja silti annettu valtion varoja”

Uusi tietovuoto paljasti, että Venäjän tiedustelupalveluja lähellä oleva Pravfond-säätiö on rahoittanut suomalaista Mosaiikki-yhdistystä. Verkkosivujensa mukaan yhdistys ”auttaa suomalaista yhteiskuntaa muuttumaan parempaan suuntaan välittämällä tietoa sekä suomen että venäjän kielillä”.

Ylen mukaan Suomesta Mosaiikki-yhdistys on saanut vuosina 2004–2024 julkista tukea yli 2,5 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhdistys on saanut rahoitusta myös tänä vuonna.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja ja kokoomuksen eurovaaliehdokas Mika Aaltola vaatii asiasta selvitystä.

– Mosaiikki ry on nähtävästi ollut oikea vaikuttamispesäke. Tämä on ollut jo vuosia tiedossa ja silti sille on annettu valtion varoja. Kannattaisi aloittaa selvitykset asiasta ensi tilassa, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Yhdistys kertoo sivustollaan, että sen hankkeet auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen sekä edistävät yhteistyötä maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Tavoitteeksi on kirjattu myös vuorovaikutuksen edistäminen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä.

Toimittaja Outi Salovaara on linkannut Aaltolan viestiketjuun kirjoittamansa jutun Mosaiikki-yhdistyksen toiminnasta ja sen saamasta julkisesta tuesta. Suomen Kuvalehdessä vuonna 2018 julkaistussa artikkelissa kerrotaan laajasti, kuinka venäläisten maahanmuuttajien kotoutusta on vuosikausia pyöritetty tekaistuilla hankkeilla, valheellisilla asiakirjoilla ja yhteydenpidolla Venäjän poliittiseen johtoon.

– Tietovuoto voi olla uusi, mutta asia ei, Salovaara sanoo viestissään.

