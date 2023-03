Venäjä, Venäjä, Venäjä – tältä suuren kohun nostanut puhe näyttää tänään

Vuosina 2007-2010 Suomessa olleen Matti Vanhasen II hallituksen puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) kävi syyskuussa 2007 USA:ssa virkamatkalla. Washington D.C.:ssa hän piti Suomen turvallisuuspolitiikasta puheen. Tilaisuuden järjesti Center for Strategic International Studies (CSIS).

Puheesta muistetaan jälkeenpäin kolme sanaa. Ne ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä.

Jyri Häkämies puhui Venäjästä Suomen turvallisuuden haasteena. Yle uutisoi hänen puhuneen uhista.

Puheesta nousi valtava kohu.

Presidentti Tarja Halonen sanoi painotuksia persoonallisiksi. SDP:n silloinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma sanoi puhetta onnettomaksi tekeleeksi ja syytti kokoomusta mörköleikistä. Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) sanoi puolustusministerin hämärtävän Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Sitä kohti hyökättiin hyvin voimakkaasti ja koettiin ettei niin saa sanoa. Koettiin, että Venäjä on ystävällismielinen ja ennustettava maa sekä rauhaa tahtova naapuri, Jyri Häkämies muisteli vuosi sitten MTV:lla.

– Jos vertaan sitä tämänhetkiseen tilanteeseen, kun puhutaan Natosta, voisi sanoa sarkastisesti, että he, jotka silloin halusivat vaimentaa ja vaientaa keskustelua, peräänkuuluttavat nyt avointa ja monipuolista keskustelua.

Väistämättä-muistelmakirjassaan (Otava 2021) Jyri Häkämies sanoo, että ”en arvostellut Venäjää vaan ennakoin geopolitiikan paluuta. Georgia ja Krim osoittivat myöhemmin, että näin myös tapahtui”. Tämän jälkeen on tapahtunut myös muualla Ukrainassa.

Nykyinen Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies on nyt twiitannut kuvan itsestään käymässä uudelleen CSIS:n toimiston edessä Washington D.C.:n tuoreella matkallaan.

– Pidin 6.9.2007 täällä Venäjä, Venäjä, Venäjä -puheen. Siitä seurasi rapsakka debatti, joka jatkuu. Mutta sitten Venäjä riisui naamionsa…, Jyri Häkämies twiittaa.

Kuulu 2007 puhe on kokonaan luettavissa tästä. Sen ydinkohta kuului näin:

”Yleisesti ottaen Suomi on etuoikeutetussa asemassa sijaitessaan yhdessä maailman turvallisimmista kolkista. Ottaen kuitenkin huomioon maantieteellisen sijaintimme Suomen tämän päivän kolme pääasiallista turvallisuushaastetta ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Eikä tämä koske vain Suomea vaan meitä kaikkia.

On selvää, että Venäjästä on jälleen tulossa globaali toimija valtavien öljy- ja kaasuvarojensa ansiosta. Venäläisen maailmankatsomuksen mukaan sotilaallisella voimalla on avainrooli siinä, miten se hoitaa kansainvälisiä suhteitaan. Siksi Venäjällä on päättäväinen ohjelma sotilaallisten voimavarojen kasvattamiseksi. Jos armeijan hankintaohjelma vuosille 2006 – 2015 saa tarvittavan rahoituksen, voimme odottaa sotilaallisesti paljon vahvempaa Venäjää ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä.”