Venäjä sallimassa yli 50-vuotiaiden matkustajakoneiden käytön

Venäjän Jak-40-matkustajakoneiden sallittua käyttöaikaa suunnitellaan pidennettävän maan ilmaliikenneviraston edustajan mukaan nykyisestä 50 vuodesta 60 vuoteen. Venäjän ilmailurekisterin asiantuntijat tekevät asiasta päätöksen ilmeisesti tämän vuoden aikana.

Jak-40 on käytössä erityisesti Luoteis- ja Koillis-Venäjän merkittävillä reiteillä. Koneen valmistajan PAO Jakovlevin edustajan mukaan päätös käytön jatkamisesta tehdään tapauskohtaisesti perustuen valtion määräyksiin lentorangan vahvuudesta, elinkaaresta ja korroosiosta. Korjaustarve ja korjausten laajuus määräytyvät koneen kunnon mukaan. Jokaisen koneen luotettavuus ja turvallisuus ovat edustajan mukaan ensisijalla.

Kolmimoottoriseen Jak-40:een mahtuu 32 matkustajaa. Tällä hetkellä käytössä olevat noin 15 konetta ovat valmistuneet valtaosin 1970-luvulla. Sarjatuotanto päättyi vuonna 1981.

Konetyyppiä käytetään säännöllisessä reittiliikenteessä alueilla, joissa jotkin kiitotiet ovat lyhyitä ja jotkin myös päällystämättömiä, kuten Kamtšatkan niemimaalla. Jak-40 on käytössä myös liikelentokoneena.

Konetyypin käyttö on varsin kallista, mikä johtuu sen vanhanaikaisista AI-25-suihkumoottoreista, jotka kuluttavat tunnissa yli tonnin polttoainetta. Jos lentoyhtiöllä on ollut varaa hankkia modernimpia konetyyppejä, kuten Iljušin Il-114-300- tai Aviakor TVRS-44 Ladoga -potkuriturbiinikone, se on hankkinut niitä.

Kremlin aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan Venäjän siviililentoliikenne joutui kansainvälisten pakotteiden kohteeksi. Länsimaat kielsivät uusien lentokoneiden ja varaosien toimittamisen Venäjälle.

Vastauksena pakotteille Moskova ilmoitti kunnianhimoisesta suunnitelmasta herättää henkiin kotimainen ilmailuteollisuus. Suunnitelman mukaan lentoyhtiöiden oli määrä saada käyttöönsä yli 1000 kotimaista matkustajakonetta vuoteen 2030 mennessä. Kolmen sotavuoden aikana lentokonetehtaat ovat kuitenkin pystyneet tuottamaan vasta viisi konetta, minkä vuoksi tavoitetta on vähennetty reippaasti.

Kuitenkin yksistään vuonna 2024 yhteensä 58 matkustajakonetta on poistettu käytöstä. Siviililentoliikenteen konelaivaston yhteismäärä on tällä hetkellä 1138 lentokonetta ja 920 helikopteria. Aeroprogress-tutkimuskeskus ennustaa, että kuluvana vuonna matkustajalentoliikenne vähenee Venäjällä sekä kotimaan että ulkomaille suuntautuvilla reiteillä.