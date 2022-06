Venäjä provosoi Liettuaa: Laukausten ääniä rajalla, jättimäinen Z ilmestyi taloon

Liettuan Panemunėn kaupungin asukkaat ovat joutuneet todistamaan Venäjän toistuvia ja kiihtyviä provokaatioita, kertoo toimintaa ”provokaatiovyöryksi” kuvaileva Liettuan yleisradioyhtiö LRT.

Kaupunki on Venäjälle kuuluvan Kaliningradin ja Liettuan rajalla. Niemen-joen varrella sijaitsevasta kaupungista on suora näköyhteys Venäjän puolella sijaitsevaan Sovetskin kaupunkiin.

Jokin aika sitten Sovetskin puolella sijaitsevan talon seinään ilmestyi suuri Z-kirjain, joka on Venäjän hyökkäyssodan symboli. Liettuan puolella asuvien keskuudessa näky on ymmärrettävästi herättänyt huolta.

Liettuan parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Laurynas Kasčiūnas ei ole yllättynyt venäläisten toiminnasta.

– Meillä on naapuri, jonka toinen nimi on provokaatio. Olemme tekemisissä valtion ja yhteiskunnan kanssa, joka ei todellakaan tiedä, mistä sen rajat alkavat ja mihin ne päättyvät, hän toteaa LRT:lle.

Panemunėn asukkaiden mukaan Z-symboli ei ole ainoa venäläinen provokaatio. He kertovat, että rajan toiselta puolelta on kuultu myös laukauksia, ja Venäjän propagandakanavien kautta virtaa jatkuvasti uusia uhkauksia liettualaisille.

Jännitteet Liettuan ja Puolan välissä sijaitsevassa Kaliningradissa ovat kiristyneet viime aikoina. Venäjä on ottanut Liettuan silmätikukseen sen jälkeen, kun maa kielsi EU:n asettamien pakotteiden piirissä olevien tuotteiden kauttakulun Kaliningradiin.

Liettuan rajaviranomaiset kuitenkin rauhoittelevat kaupunkilaisia. Heidän mukaansa rajalla ei tällä hetkellä tapahdu mitään sellaista tavallisesta poikkeavaa, jonka takia Panemunėn asukkaiden pitäisi olla erityisen huolissaan.

Sovetsk (Tilsit/Tilžė) and Lithuania are separated only by a river.

This major Z appeared.

Lithuanians living next to the river believe it’s not a coincidence it’s made very visible to people in Lithuania.

📸Monika Jakutytė / LRT pic.twitter.com/PARi2uEboq

— Saulė Kuperopoulos 🇱🇹🇺🇦 (@sankuperis) June 30, 2022