”Venäjä pärjää nyt rintamalla liian hyvin”

Venäjä pärjää tällä hetkellä rintamalla liian hyvin taipuakseen tulitaukoon tai rauhaan, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan.

Neuvottelut rauhan saamiseksi Ukrainaan ovat jatkuneet jo pitkään. Syynä on ennen kaikkea se, että osapuolet eli Ukraina ja Venäjä eivät ole löytäneet yhteisymmärrystä rauhanehdoista. Venäjä suostuisi rauhaan, jos Ukraina taipuisi mittaviin alueluovutuksiin ja muihin myönnytyksiin.

Kirjoituksessaan Heinonen tuo esiin Venäjän esille nostaman viestin: Rauhaa ei ole tulossa, jos aluevaatimuksiin ei suostuta.

– Venäjä myös toisti alueluovutuksia vaativan kantansa tämän viikon neuvotteluiden jälkeen ja onkin ennen aikaista puhua rauhasta tai edes tulitauosta ennen kuin Venäjä siihen saadaan mukaan pakotettuna tai muuten.

Hänen mukaansa tällä hetkellä rintamatilanne ja myöskään drone- ja ilmahyökkäysasetelma ei lupaile nopeaa rauhaa.

– Siksi minusta nyt ainakin yksi – ehkä se tärkein – raide pitäisikin olla Venäjän vastaisten pakotteiden vahvistaminen ja lisääminen ja samaan aikaan Ukrainan ilmapuolustuksen kehittäminen. Ja en pitäisi yhtään huonona sitäkään, että Ukrainan vastaiskukykyäkin samaan aikaan vähintäänkin tuettaisiin, jos ei jopa vahvistettaisi.

– Valitettavasti en usko kuin siihen, että vain pakotettuna Venäjä tulitaukoon ja rauhaan suostuisi, Heinonen jatkaa.

Neuvottelut tulitauosta ja rauhasta jatkuvat taas tänään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupungissa Abu Dhabissa.

Heinonen ottaa esiin myös Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamisen. Sveitsin Davosissa pidetyssä Maailman talousfoorumissa (WEF) päästiin Ukrainan presidentti Volodymyr Zeleskyin mukaan jonkinlaiseen ratkaisuun Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamiseksi.

– Tämän yksityiskohtia ei julkisuuteen kerrottu, mutta toteutuessaan se olisi nyt paljon ajankohtaisempi ja siksi juuri nyt tärkeämpikin päätös kuin ehkä joskus tarvittavat turvatakuut, Heinonen kirjoittaa.

Tällä hetkellä pitääkin aivan olennaisimpana sitä, että Ukrainan mahdollisuutta puolustautua ja myös iskeä syvemmälle Venäjän maaperälle vahvistettaisiin ja toisaalta pakoteruuvia Venäjälle kiristettäisiin.

– Venäjä pärjää nyt rintamalla liian hyvin taipuakseen tulitaukoon tai rauhaan, Heinonen summaa.

Tärkeäksi keinoksi hän nostaa myös Venäjä-vastaisten pakotteiden lisäämisen sekä olemassa olevien pakotteiden valvomisen.

– Ja muistaa se, että oikeasti [Vladimir] Putin haluaa koko Ukrainan.