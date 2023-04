Venäjä päätti romuttaa ensimmäisen Lada-luokan taistelusukellusveneen

Venäjä on päättänyt romuttaa uusimman dieselsähkökäyttöisen sukellusveneluokkansa ensimmäisen aluksen.

Pietarin mukaan Sankt Peterburgiksi nimetty alusluokka tunnetaan lännessä Lada-luokkana. Sen johtoalus Sankt Peterburg ei koskaan ehtinyt olla kunnolla laivaston varsinaisessa käytössä. Se on tiettävästi ollut jo jonkin aikaa telakalla Pietarissa odottamassa korjauksia ja modernisointia.

Venäläisen TASS:n laivastolähteet perustelevat ratkaisua aluksen päivittämisen kovilla kustannuksilla. Varoilla pystyttäisiin lähteiden mukaan hankkimaan kokonaan uusi sukellusvene.

Ratkaisua voidaan pitää jossain määrin yllättävänä. Esimerkiksi merisodankäynnin asiantuntija H.I. Sutton huomauttaa Twitterissä, että alusta pidettiin yhä käytännössä uutena. Hän kuitenkin jatkaa, että Lada-luokan kanssa on ollut ongelmia.

Puolustusasiantuntija Alex Luck taas kummastelee, että sukellusvene romutetaan sen sijaan, että sen annettaisiin maata laiturissa tai olla jonkinlaisessa harjoituskäytössä.

Sukellusveneen historia on ollut vähintäänkin epäonninen ja kertoo paljon Venäjän sotateollisuuden kompastelusta modernien asejärjestelmien kehittämisessä ja valmistamisessa. Aluksen rakentaminen aloitettiin jo vuonna 1997 ja se valmistui virallisesti vuonna 2004. Sen jälkeen sukellusvene on kuitenkin ollut pääasiassa erilaisessa testikäytössä tai telakalla.

Venäjän mediassa liikkuneiden tietojen perusteella Sankt Peterburgin ominaisuuksien ei ole katsottu vastanneen sille asetettuja odotuksia. Kovan onnen sukellusvene hyväksyttiin virallisesti Venäjän Pohjoisen laivaston käyttöön vasta vuonna 2021. Ei ole tietoa suorittiko sukellusvene tämänkään jälkeen minkäänlaisia oikeita tehtäviä.

– Vaikka vene ei ironisesti astunut koskaan oikeasti palvelukseen, on sen vesillelaskusta kulunut 20 vuotta ja valmistuksen aloittamisesta 26 vuotta. Tämä on monen venäläisen ja neuvostoliittolaisen sota-aluksen keski-ikä ennen kuin ne päätyvät romumetalliksi, kun paljastuu, ettei niistä tullut sitä mitä piti, Alex Luck summaa.

Toinen Lada-luokan sukellusvene Kronstadt aloitti ensimmäiset testinsä Suomenlahdella joulukuussa. Kolmas valmistunut Lada-luokan sukellusvene Velikije Luki taas laskettiin vesille vuodenvaihteessa. Sankt Peterburgin ongelmia on tiettävästi pyritty korjaamaan uudemmissa Lada-luokan aluksissa. Venäjä on paljon puhuvasti tilannut lisää Kilo-luokan sukellusveneitä samalla kun niitä korvaamaan tarkoitetun Lada-luokan valmistus on takunnut.

