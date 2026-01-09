Moskova otti kärkipaikan Internetin sensuroinnissa

Venäjä otti kirkkaan johtopaikan viime vuonna Internetiä sensuroinnissa ja sulkemisissa. Listaa verkon sensuroinnista kokoavat Top10VPN-sivuston asiantuntijat.
Heidän laskelmiensa mukaan Venäjän Internetin sulkemisten kokonaisaika oli viime vuonna yhteensä 37 166 tuntia. Siihen on laskettu mukaan hallinnon määräämät verkon ja sosiaalisen median sulkemiset sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Venäjällä vaikutus ulottui yhteensä 146 miljoonaan henkilöön.
Asiantuntijat arvioivat sulkujen, mobiiliverkon katkojen sekä sisältöjen ja sosiaalisen median hidastamisen tuottaneen Venäjän taloudelle peräti 11,9 miljardin dollarin vahingot. Se on enemmän kuin muilla listalla olevilla mailla yhteensä.
Internetin sulkemiset vuonna 2025 Venäjällä olivat raportin mukaan ”ennennäkemättömät sekä laajuudeltaan että tekniseltä monimutkaisuudeltaan”. Kun muissa maissa verkon sulkemiset liittyivät tiettyihin ajanjaksoihin liittyen tiettyihin tapahtumiin, Venäjällä prosessista tuli järjestelmällistä ja maanlaajuista, ja siihen liittyi sekä valikoidun datan nopeuden rajoittamista että kohdistettua tiedonsiirtoprotokollan häirintää.
Kreml alkoi viime vuonna käyttää ”16 kilotavun” taktiikkaa, jolla rajoitettiin pääsyä läntisiin sisältöihin. Käyttäjät pystyivät lataamaan vain ensimmäiset 16 kilotavua dataa.
Taktiikalla venäläiset käyttäjät eristettiin tehokkaasti globaalista Internetistä, mikä heijastaa asiantuntijoiden mukaan laajempaa siirtymää kohti infrastruktuuritason sensuuria, jossa pysyvät, teknisesti tarkoin määritellyt rajoitukset estävät pääsyn sisältöihin ja vaikeuttavat niiden kiertämistä. Raportin mukaan kyseessä on yksi konkreettinen askel Venäjän oman RuNet-konseptin käyttöön ottamiseksi.
Yhteensä 28 maata rajoitti viime vuonna Internet-palvelujen käyttöä 212 kertaa. Verkon sulkemisten kokonaiskestoaika kasvoi 70 prosenttia edellisvuodesta. Rajoituksilla oli vaikutusta 798 miljoonaan ihmiseen ja niillä aiheutettiin 19,7 miljardin dollarin taloudelliset vahingot.