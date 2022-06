Venäjä on siirtänyt merimaaliohjuksia asemiin Itämerellä

Venäjä on sijoittanut merimaaliohjuksia asemiin Kaliningradin rannikolle. Naval Newsin hankkimien tuoreiden satelliittikuvien perusteella Bal- ja Bastion -ohjuksia on sijoitettu aivan Kaliningradin Taranin niemen kärkeen.

Parhaimmillaan yli kaksinkertaista äänennopeutta lentävä Bastion on P-800-ohjuksen rannikkopuolustusversio. Sen kantama on tiettävästi reilusti yli 300 kilometriä. Bal on puolestaan neuvostovalmisteisen Kh-35-ohjuksen rannikkopuolustusvariantti. Sen kantama on versiosta riippuen 130-300 kilometrin luokkaa.

Ohjusjärjestelmiä on tiedetty olevan alueella jo aiemmin. Laivastoasiantuntija H.I. Sutton kertoo artikkelissa, että niitä on kuitenkin sijoitettu kentälle tavallisesti ”kohonneiden jännitteiden aikoina”.

Bastion-ohjusten kantama riittää Kaliningradista aina Ruotsin rannikolle asti. Niiden tehokas käyttö pitkille etäisyyksille vaatisi kuitenkin asiantuntijan mukaan myös käyttökelpoista dataa kohteista.

Puolustusasiantuntija Benjamin Pittet näkee aseiden siirtelyn lännen painostamisena.

– Tämä havaittiin ballististen Kinzhal-ohjusten sijoittamisena muutama päivä ennen hyökkäystä Ukrainaan, hän toteaa.

Pittetin mukaan merimaaliohjusten ajaminen asemiin voi liittyä Liettuan ja Venäjän kiistaan Kaliningradin junakuljetuksista. Liettua on rajoittanut EU-pakotteiden alaisen tavaran vientiä Kaliningradiin. Venäjä on reagoinut toimiin jyrkästi ja uhkaillut Liettuaa. Liettua on taas katsonut soveltavansa vain asianmukaisesti EU:n pakotteita.