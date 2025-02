Venäjä on menettänyt enemmän miehiä Pokrovskissa kuin koko toisessa Tšetšenian sodassa

Pokrovskin kaupunki Donetskin alueella on yksi rintaman rajuimmin taistelluista alueista. Ukrainan armeijan ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi kertoi, että pelkästään tammikuussa Pokrovskin lähellä kaatui 7 000 venäläistä sotilasta, uutisoi The Kyiv Independent.

Viktor Trehubov toisti nämä luvut raportissaan vertaamalla uhreja Venäjän kymmenen vuotta kestäneeseen sotaan Tšetšeniaa vastaan.

– Toinen Tšetšenian sota maksoi venäläisille 6 000 kuollutta. Toisin sanoen pelkästään Pokrovskin alueella tammikuussa venäläisillä on enemmän kuolleita kuin koko toisessa Tšetšenian sodassa.

Venäjä käynnisti toisen Tšetšenian sodan elokuussa 1999, mikä merkitsi sen toista ja lopulta onnistunutta yritystä tukahduttaa Tšetšenian kapinalliset Pohjois-Kaukasiassa.

Venäjän joukkojen toisessa Tšetšenian sodassa aiheuttamia kokonaistappioita on vaikea varmistaa, mutta viralliset maan hallituksen tiedot sanovat niiden olevan noin 6 000 miestä.

Moskova näkee nyt hämmästyttäviä tappioita jatkuvassa hyökkäyksessään Itä-Ukrainaa vastaan, ja joidenkin raporttien mukaan yli tuhat sotilasta kuolee tai haavoittuu päivässä.

– Venäjän joukot uhraavat edelleen suuria määriä henkilöstöä rajallisten aluevoittojen saavuttamiseksi.

Ukrainan armeija, joka on julkaissut päivittäisiä arvioita Venäjän tappioista täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien, on raportoinut, että noin 847 000 miestä on kuollut tai haavoittunut sitten helmikuun 2022.

Tarkkailuryhmän DeepStaten tammikuun lopun raportin mukaan Venäjän joukot ovat keskittäneet lähes puolet hyökkäyksistään Pokrovskin suuntaan.

Trehubov kertoi, että Venäjä teki 24 hyökkäystä Pokrovskia vastaan viimeisen vuorokauden aikana, mutta Ukraina pitää yhä kaupunkia hallinnassaan.