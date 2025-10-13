Venäjä on menettänyt äkkiä ainakin seitsemän taistelukonetta onnettomuuksissa

Venäjällä monet taistelukoneet alkavat lähestyä elinkaarensa loppua, mikä näkyy teknisten vikojen aiheuttamien onnettomuuksien kasvuna. Teknisiä vikoja synnyttää myös välinpitämätön toimintakulttuuri. Kuluvalta vuodelta on tiedossa jo seitsemän onnettomuutta, joissa kone tuhoutui.

Rutiiniharjoituslennolla 24. maaliskuuta Venäjän Kaukoidässä Primorskin alueella Su-25-rynnäkkökoneen kumpikin moottori sammui lennolla, jolloin kone syöksyi maahan. Ohjaaja pelastautui turvallisesti.

Taistelulennolla Belajan lentotukikohdasta Venäjän ilmavoimien Tu-22M3-pommikone sai teknisen vian ja syöksyi avomaastoon Irkutskin alueen Burjetissa 2. huhtikuuta. Vaikka kaikki neljä miehistön jäsentä pelastautui koneesta, yksi sai surmansa. Kone katkoi maahan syöksyessään sähkölinjan, mikä katkaisi sähkön 210 taloudelta ja muilta rakennuksilta.

Tehdessään taistelulennolla 13. kesäkuuta tiukkaa kaarrosta rakettien yhteislaukaisun jälkeen Venäjän ilmavoimien Su-25-rynnäkkökoneen toinen siipi katkesi, ja kone syöksyi maahan Soledarissa Donetskin alueella. Ohjaaja ehti pelastautua ja selviytyi onnettomuudesta murtuneella käsivarrella.

Venäjän ilmavoimien Su-24M-rynnäkkökone – joka oli Venäjän Afrika Korpsin käytössä – tuhoutui 14. kesäkuuta 2025 yrittäessään pakkolaskua jokeen Malissa lähellä Gaoa. Kone oli palaamassa taistelulennolta Itä-Malista, kun siihen tuli tekninen vika. Kumpikin miehistön jäsen pelastautui, mutta sai vammoja.

Rutiiniharjoituslennolla 1. heinäkuuta Venäjän ilmavoimien Su-34-rynnäkkökoneen toinen päälaskuteline ei tullut ulos koneen lähestyessä Savasleikan lentotukikohtaa Nižni Novgorodin alueella. Useiden ratkaisuyritysten jälkeen lennonjohtaja ohjeisti miehistön pelastautuvan lentävästä koneesta jollain turvallisella alueella, minkä miehistö teki. Kone syöksyi maahan. Koneen suunnistaja törmäsi laskuvarjolla laskeutuessaan puuhun ja sai niin vakavia vammoja, että kuoli myöhemmin sairaalassa.

Venäjän merivoimien Su-30SM-hävittäjä syöksyi 13. elokuuta taistelulennolla Mustaanmereen Ukrainan Käärmesaaren lähellä. Kahden miehistön jäsenten etsintä ei tuottanut tulosta, joten heidän oletetaan kuolleen.

Venäjän ilmavoimien MiG-31-torjuntahävittäjä syöksyi harjoituslennolla maahan 9. lokakuuta ollessaan lähestymässä lentotukikohtaa Lipetskin alueella. Miehistö pelastautui onnistuneesti ennen koneen maahansyöksyä.