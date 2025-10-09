Venäjä häiritsee lentoliikenteen navigointia järjestelmällisesti

Kreml on toistuvasti kiistänyt perättöminä lännen väitteet Venäjän asevoimien harjoittamasta pyrkimyksestä vaikuttaa siviililentoliikenteeseen häiritsemällä satelliittinavigoinnin signaaleja. Nyt Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa edistää kansainvälisen lentoliikenteen turvallisuutta, syyttää Venäjää navigoinnin vaikeuttamisesta Euroopan ilmatilassa ja vaatii sitä lopettamaan sellaisen toiminnan.
Kolmen vuoden välein kokoontuva ICAO mainitsee Montrealissa 5. lokakuuta julkaistussa kokouksensa päätöslauselmassa erityisesti Venäjän roolin navigoinnin häiritsijänä. Päätöslauselma vahvistaa järjestön aiemmat havainnot siitä, miten Venäjän ja Pohjois-Korean GPS-häirintä rikkoo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta vuodelta 1944.
Kyseessä on AeroTimen mukaan ICAOn toistaiseksi vakavin nuhde GPS-häirinnästä millekään valtiolle. Aiemmin useat Euroopan maat – mukaan lukien Suomi ja Viro – ovat syyttäneet julkisesti Venäjää navigointijärjestelmiensä häirinnästä.
Aiemmin Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan yhteisessä tutkimuksessa havaittiin, että tammi-huhtikuussa 2025 yhteensä 122 600 lennolla GPS- ja muiden satelliittijärjestelmien signaaleja häirittiin Venäjältä. Pelkästään huhtikuussa häiriöt vaikuttivat 27,4 prosenttiin lennoista – joillain alueilla jopa yli 42 prosenttiin.
Häirintä sisältää myös spoofingin eli signaalin väärentämisen, jolloin koneen ohjaamonäyttöjen ilmoittamat paikkatieto tai lentokorkeus eivät pidä paikkaansa. Häirinnästä on ollut monenlaisia seurauksia reitiltä harhautumisista järjestelmän kaatumisiin. Yhteensä 365 lentoyhtiötä ilmoittaa havainneensa häirintää.
Tutkimus on paljastanut, että Venäjän voimakkaimmat häirintälähettimet sijaitsevat Pietarissa, Kaliningradissa, Smolenskissa ja Rostovissa. Euroopan ilmailuviranomaiset ovat varoittaneet ohjaajia ja pyytäneet lentoyhtiöitä vahvistamaan turvatoimiaan.
Yksi korkeimman profiilin häirintätapaus koski Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin lentoa 31. elokuuta 2025. Häirinnän väitettiin iskeneen koneen navigointijärjestelmään sen lähestyessä Bulgariaa pakottaen miehistön hoitamaan navigoinnin paperikarttojen avulla. Myöhemmin väitettiin jopa, että häirintää ei ollut lainkaan.