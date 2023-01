”Velkoja ei tarvitse maksaa”, ”Hei buumeri” – mitkä ovat olleet hallituskauden helmet?

Uudenmaan kokoomuksen eduskuntaehdokas Tere Sammallahti on saanut kymmeniä vastauksia twiitattuaan päällimmäisiä muistojaan ”pikavippihallituksen” vuosilta 2019-2023. Hän pyysi kertomaan, mitä muita ”helmiä” hallituskaudesta jäi käteen.

Eniten mainintoja vaikuttivat saaneen velanotto ja Kesärata-episodi.

Tere Sammallahden oma lista Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallituskaudelta on seuraava:

– Vappusatanen

– Maskeja riittää

– Nyt tulee rahaa!

– Velkoja ei tarvitse maksaa pois.

– Suomen taloudella menee lujaa

– Valtion talous on ylijäämäinen

– Sähkötukia on valmisteltu koko syksy …

Seuraavat ovat eräitä muita twiittiketjussa kerättyjä, usein niin ikään ironisia, vaalikauden ”helmiä”:

– Hallitus kämmäsi uhanalaiset luontotyypit luonnonsuojelulaista.

– ”Sitoutuminen tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin”

– Kurkitaan ikkunasta, onko kaikki hyvin

– Korotonta lainaa

– Koronanhoidon Euroopan mestaruus, vähintään sillä rehvastelu:

– ”Jätetään nämä spektaakkelit muille”

– EU:n suojavarustehankinnoista myöhästyminen

– Spekulointi sillä, että maskien käyttö oikeastaan voitaisiin jopa kieltää …

– ”Myykää omaisuutta”.

– ”Marin said it is ”very unlikely” that Finland would apply for a NATO membership during her current term of office.” Reuters

– ”Pankkitilille ilmestyy rahaa”.

– Hei buumeri ota coolimmin

– Ei tule unohtaa iloa, valoa ja hauskuutta.

– Biletys, Postigate, aamupalat, esiintymiskoulutus, Finnvera takaa ja pankit jakaa, yhtään firmaa ei koronan vuoksi konkurssiin, maskigate ja huoltovarmuuskeskus, koulutuksen laadun romahtaminen, sotesoppa, Al-Holin salakusetus, Nigerian kehitysapu korruptioon, vihreä katastrofi ym

– ”Nyt on aika elää”

– Fortum, Uniper seitsemän miljardin laskun hoitoon pääministerimme luuli yhden tekstiviestin riittävän. Oli nimittäin kiire RuisRock-festareille.

– ”#herkälläkorvalla me tätä kokonaisuutta hallituksessa seuraamme”, olemme päättäneet perustaa työryhmän asiaa valmistelemaan ..#mutkukokoomus on syypää tähänkin

– ”Valtion velan korko on kiinteää”.

– ”Tämä ei maksa kansalaisille mitään, sillä tämä korvataan täysimääräisesti valtion varoista”.

– ”Suomi on sotatilataloudessa”. Sanna Marin, Suomen pääministeri

– EU:n metsäkusetus- hoitajille pakkotyölaki- päivystykset kaaoksessa

– ”Iloa, valoa ja hauskuutta näiden synkkien pilvien keskellä”

– Aamupalat vain ilmestyi jääkaappiin!- Kesära(n)ta!

– Ikinä en ole instassa filttereitä käyttänyt!

– Marin pitää Brysselissä puheen jossa vaatii että EU-maiden tulee sulkea rajansa Venäjän suuntaan – samaan aikaan kun Suomi on about ainoa joka ei ollut tehnyt asialle yhtään mitään.

– 2020 keväällä valehdeltiin maskeista, koska tiedettiin, että niitä ei ole tarpeeksi. Oikeuttiko toi valehtelemaan?

– Huoltovarmuus turvattu

– 40 miljardia velkaa!

– Hoitajamitoitus, parin tunnin juttu.

– Minulla ei ole aikaa käydä Prismassa

– Sipilän hallituksen vika

– Aktiivimalli pois, paitsi uusi tilalle.

– Just selfies.

– HILJAA!!!!

– Ehkä noin kymmenen kertaa päivässä toisteltu ”mutkun kokoomus”.

– Rekat lähtevät liikkeelle, joten ruuhkistakin varoiteltiin.

– Vain mietoja alkoholijuomia.