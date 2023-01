”Velkaa hoidetaan uudella velalla ja oravanpyörä pyörii”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kuvailee nettisivuillaan, miten rahaa on tällä vaalikaudella laitettu koronakriisin hoidon ja turvallisuuden vahvistamisen lisäksi miljardikaupalla myös muihin menokohteisiin ”aivan vaalikauden alusta lähtien”. Samalla hallitus ei ole pystynyt hillitsemään menoja missään vähemmän tärkeässä.

– Onhan tämä tilanne järkyttävä. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen puolueet ja poliitikot ovat koko vaalikauden hokeneet, ettei velalla ole väliä. Vasemmistoliitosta taidettiin todeta jopa niin, että valtionvelkaa ei koskaan tarvitse maksaa takaisin, joten velkaa voidaan ottaa loputtomiin, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Mutta nyt sekä valtiontaloudessa että suomalaisissa kodeissa nähdään, että velalla todella on väliä. Ilmaisen rahan kupla on puhjennut.

Heinosen mukaan julkisen talouden velkaantuminen on vain yksinkertaisesti pakko pysäyttää vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Peräänkuulutammekin jo nykyiseltä hallitukselta uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Ja tätä työtä pitää seuraavan hallituksen jatkaa ja vielä sitäkin seuraavan. Itse asiassa työ olisi pitänyt käynnistää jo tämän vaalikauden aikana.

Kansanedustaja viittaa tuoreisiin tietoihin valtion korkomenojen kasvamisesta aiemmin budjetoidusta 900 miljoonalla 2,4 miljardiin euroon. Kokoomus jättää aiheesta välikysymyksen.

– Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) talouspolitiikka on ajanut maamme holtittomaan velkaantumiseen. Talouden ongelmien sysääminen seuraavan hallituksen hoidettavaksi on vastuutonta ja myös se, että valtion lainan korkojen räjähdysmäinen kasvu kuitataan vain olankohautuksin. Tällaisella politiikalla hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoitus on vaarantunut.

– Nykyisen hallituksen aikana lisävelkaa on otettu yhteensä pian jo 40 miljardia. Neljä vuotta, neljäkymmentä miljardia.

Heinosen mukaan ”jokainen joutuu nyt pohtimaan, miten selviää omien asuntolainojen ja muiden lainojen kanssa, ja näin pitäisi nyt Saarikonkin vastuuministerinä tehdä”.

– Se, että lisämenot valtion lainan korkoihin vain lisätään isona miinuksena tammikuun lisätalousarvioon ilman muita toimia kertoo karulla tavalla nykyisen vasemmistohallituksen vastuuttomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Olen varma, että Saarikko tulee 26.1.2023 antamassaan lisätalousarviossa kuittaamaan nämäkin lisämenot uudella lisävelalla. Velkaa siis hoidetaan uudella velalla ja oravanpyörä pyörii.