Veitsiluotoon suunnitellaan 270 ihmistä työllistävää tehdasta

Veitsiluotoon suunnitellaan uutta tekstiilitehdasta, joka toisi Kemiin 270 uutta työpaikkaa. Asiasta kerrotaan Stora Enson tiedotteessa.

Uusi tekstiilitehdas sijoittuisi Veitsiluodon tehtaan entiseen paperikonehalliin. Stora Enso aikoo vuokrata tilan tekstiiliteknologiayritys Infinited Fiber Companylle, joka suunnittelee rakentavansa sinne tekstiilijätteestä uutta tekstiilikuitua tuottavan kaupallisen mittakaavan tehtaan.

– Pyrimme aina löytämään vastuullisia ja taloudellisesti vakaalla pohjalla olevia elinkelpoisia ratkaisuja entisille tehdasalueillemme. Olen tyytyväinen, että olemme kyenneet etenemään Veitsiluodon hankkeessa nopeasti yritysten kanssa, jotka voivat hyödyntää Veitsiluodon infrastruktuuria ja tuoda alueelle uutta toimintaa. Työmme jatkuu edelleen, jotta alueelle saataisiin lisää liiketoimintaa ja työpaikkoja, sanoo Stora Enson maajohtaja, talousjohtaja Seppo Parvi tiedotteessa.

Infinited Fiber Companyn mukaan poistotekstiilejä hyödyntävä tehdas loisi toteutuessaan Veitsiluotoon arviolta 270 uutta työpaikkaa. Yhtiön uusiokuituteknologia muuttaa selluloosapitoiset materiaalit, kuten käytetyt puuvillapitoiset vaatteet, uusiokuiduksi, joka on biohajoavaa eikä sisällä mikromuoveja. Siitä valmistetut tekstiilit voidaan kierrättää uudelleen samassa prosessissa yhdessä puuvillapitoisen tekstiilijätteen kanssa.

– Suunnittelemme Veitsiluotoon tehdasinvestointia, jonka suuruus on noin 400 miljoonaa euroa. Asiakkaamme ovat maailman johtavia muoti- ja vaatealan yrityksiä, ja arvioimme tulevan tehtaan lähes koko Infinna™-uusiokuitutuotannon suuntautuvan vientiin. Veitsiluodon alueella on monia tulevaa liiketoimintaa tukevia vahvuuksia, erityisesti sijainti meren rannalla, olemassaoleva infrastruktuuri sekä osaavaa työvoimaa. On ilo päästä luomaan uutta liiketoimintaa tähän perinteikkääseen miljööseen, sanoo Infinited Fiber Companyn toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Petri Alava.

Stora Enso lopetti sellun ja paperin tuotannon Veitsiluodossa syyskuussa 2021. Stora Enson saha jatkaa toimintaansa saarella ja täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yhtiö työllistää alueella edelleen noin 100 työntekijää sahalla sekä henkilöstöhallinnon ja palvelukeskuksen palveluksessa.