Veikö verkkohuijari rahat? Tee heti näin

Suomalaiset menettivät vuonna 2024 verkkohuijauksissa yli 84 miljoonaa euroa. Tämä on 70 prosenttia suurempi summa kuin edellisenä vuonna.

Rahojen lisäksi huijarin käsiin voi päätyä henkilökohtaisia ja arkaluonteisia tietoja. Uhri voi menettää myös mielenrauhansa ja turvallisuuden tunteensa.

– Huijauksen kohteeksi joutuminen on vakava asia, joka voi aiheuttaa sekä taloudellista että henkistä haittaa. On tärkeää tiedostaa, että apua on saatavilla monipuolisesti – tekniseen tukeen, talouden turvaamiseen ja mielen hyvinvointiin. Nopealla toiminnalla voidaan estää vahinkojen paheneminen ja tukea huijauksesta palautumiseen, kertoo Traficomin tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola tiedotteessa.

Traficom on laatinut ohjeen huijauksen uhreille.

Ensin on syytä ottaa viipymättä viipymättä pankkiin, jos uhri on tehnyt huijauksen perusteella maksun tai rikollinen on päässyt verkkopankkiin tai saanut maksukorttitiedot käsiinsä.

Seuraavaksi pitää tehdä rikosilmoitus poliisille. Se hoituu myös sähköisesti.

Huijauksesta voi ilmoittaa myös Kyberturvallisuuskeskukselle. Jos henkilötietoja on viety, siihen löytyy opas Suomi.fi -verkkosivulla.

Tukea huijauksen uhreille tarjotaan

Säästöjen menettäminen, velkaantuminen, pikavippikierre ja luottotietojen menetys ovat tavallisia taloudellisia seurauksia. Romanssihuijauksen uhriksi joutunut menettää samalla myös tärkeäksi kokemansa ihmissuhteen.

Huijatuksi joutuminen voi aiheuttaa vakavia psyykkisiä, sosiaalisia ja terveydellisiä seurauksia, kuten esimerkiksi yksinäisyyttä, häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Terveydelliset seuraukset voivat näkyä vaikkapa masennuksena, itsetuhoisuutena, psykosomaattisina oireina tai päihteiden käytön lisääntymisenä.

Traficom muistuttaa, että keskusteluapua tarjoavat esimerkiksi Rikosuhripäivystys, Mieli ry:n kriisipuhelin ja Kirkon keskusteluapu. Apua saa myös työterveydestä tai hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksesta.