Vedenalainen drooni tuhottiin ensi kertaa Punaisellamerellä

Yhdysvaltain johtama yli 20 valtion liittouma on suojannut viime vuoden lopusta lähtien meriliikennettä Punaisenmeren alueella ja Adeninlahdella.

Iranin tukemat huthikapinalliset ovat hyökänneet kauppa- ja sota-aluksia vastaan merimaaliohjuksilla, ballistisilla ohjuksilla ja räjähdelennokeilla. Yhdysvaltain ja Britannian laivasto on tehnyt vastaiskuja huthien sotilaskohteisiin ohjuksilla ja lentokoneilla.

Yhdysvaltain asevoimat ilmoittaa tuhonneensa ensimmäistä kertaa myös kauko-ohjattavan sukellusveneen. Huthien hallitsemalla alueella Jemenissä havaittiin risteilyohjusten laukaisuasema ja veden pinnalla kulkeva meridrooni. Kohteet tuhottiin ilmaiskuilla.

– Niiden arvioitiin muodostavan välittömän uhkan Yhdysvaltain laivaston aluksille ja kauppalaivoille, Yhdysvaltain asevoimat toteaa tiedotteessa.

Vedenalaisen droonin uskotaan olevan osa huthien uutta strategiaa meriliikenteen uhkaamiseksi. Tilanne ei ole rauhoittunut, vaikka kymmeniä huthien sotilaskohteita vastaan on isketty helmikuun aikana.

Huthikapinalliset ovat ilmoittaneet jatkavansa hyökkäyksiä niin kauan kuin Israel jatkaa maaoperaatiotaan Gazassa.

Feb. 17 Summary of Red Sea activities

TAMPA, Fla. – Between the hours of 3:00 p.m. to 8:00 p.m. (Sanaa time), Feb. 17, CENTCOM successfully conducted five self-defense strikes against three mobile anti-ship cruise missiles, one unmanned underwater vessel (UUV), and one unmanned… pic.twitter.com/TwR9RUmMMu

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 18, 2024