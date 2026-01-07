Vastuu palovaroittimista on nyt taloyhtiöillä

Vastuu palovaroittimista siirtyi vuoden alussa taloyhtiöille, mutta asukkaiden tärkeä rooli on ilmoittaa mahdollisista vioista, muistuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (Spek).

– Testaaminen on asukkaan ainoa keino todeta, onko palovaroittimessa vikaa, Spekin palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto kertoo tiedotteessa.

Palovaroitin testataan testinappia painamalla. Silloin siitä pitäisi kuulua ääni.

– Jos palovaroittimen ääni ei toimi, ei varoittimella tee yhtään mitään. Siksi on olennaista testata juuri äänentoimivuus, Lehto kertoo.

Pelkkä varoittimen valon vilkkuminen ei kerro vielä siitä, toimiiko ääni. Jos ääntä ei kuulu tai se kuuluu huonosti, asukkaan tulee ilmoittaa asiasta heti taloyhtiön ohjeiden mukaan.

Tukesin toteuttamissa testeissä on todettu, että kaikista ikääntyneistä varoittimista ei kuulunut enää ääntä ja osassa ääni oli heikentynyt.

– Iällä ja käyttöolosuhteilla on vaikutusta palovaroittimen ääneen, joten senkin vuoksi varoitin on hyvä testata, Lehto neuvoo.

Paristokäyttöisten ja sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien toimintaperiaate on samanlainen.

– Myös verkkovirtaan liitetyt palovaroittimet on syytä testata, jotta tiedetään, toimiiko ääni, Lehto neuvoo.

Lehto vinkkaa vielä palovaroittimien määrästä yhden tärkeän asian.

– Varoittimen on tarkoitus myös herättää ja sen tulisi kuulua asunnossa kaikkialle. Siksi palovaroitin on hyvä olla ainakin jokaisessa makuuhuoneessa ja eteisessä

Suomessa oli vuonna 2024 yli 2 800 asuinrakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa. Palovaara tarkoittaa tilannetta, jossa on tapahtunut syttyminen palosta, kuumenemisesta tai kärähtämisestä, mutta palo ei ole levinnyt syttymispisteestä.

Palovaroittimella on suuri merkitys tulipalossa. Se havaitsee alkavan savun jo ennen liekkejä, herättää nukkuvat, auttaa pelastautumaan ajoissa ja antaa aikaa alkusammutukselle.