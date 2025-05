Vastaveto GPS-häirinnälle – USA laukaisee uusia satelliitteja

Satelliittipaikannusjärjestelmä GPS:ssä on esiintynyt viime vuosina runsaasti häiriöitä Suomen lähialueella. Häirintä on teknisesti yksinkertaista, sillä se onnistuu lähettämällä tarpeeksi voimakasta radiosignaalia kohdealueelle.

Tapauksista on syytetty Venäjää. Ilmiö vaikuttaa lento- ja meriliikenteeseen, sillä esimerkiksi Finnairin lentokone ei pystynyt viime vuonna laskeutumaan Tarton lentokentälle häirinnän seurauksena.

Yhdysvaltain avaruusjoukot (USSF) pyrkii suojaamaan GPS:ää entistä tehokkaammin ulkoiselta häirinnältä. Toukokuun lopulla on määrä laukaista kahdeksas yhteensä kymmenestä GPS III -satelliitista SpaceX:n Falcon 9 -raketilla.

Uudistettu järjestelmä käyttää Air & Space Forces -median mukaan M-koodiksi kutsuttua salattua signaalia, ja on tarkoitettu sotilaskäyttöön. Signaalia voidaan jatkossa kohdentaa tietylle alueelle, mutta ratkaisevan tärkeää on saada kiertoradalle tarpeeksi monta satelliittia.

Navigointijärjestelmien estäminen ja sijaintitietojen vääristäminen on korostunut Ukrainan sodassa, jossa Venäjän käyttää aggressiivisella tavalla elektronisen sodankäynnin järjestelmiä. Yhdysvalloissa huolena on lisäksi Kiinan oletettu kyky häiritä GPS:ää.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on yrittänyt korjata ongelmaa GPS-satelliittien, ohjelmistojen ja vastaanottimien päivittämisellä. Tekniset haasteet ovat viivästyttäneet hanketta.

Seuraavana vuorossa on GPS III Follow-On -hanke, jonka sanotaan suojaavan navigointia entistä tehokkaammin. Vihollisen toiminnalta suojaudutaan keskittämällä signaali ja lähetysvoima entistä tarkemmin.

– Vihollisen on erittäin vaikea torjua tätä, koska heidän olisi rakennettava useita valtavia häirintälaitteita, jotka olisivat haavoittuvia kohteita, avaruusjoukkojen hankejohtaja Cordell DeLaPena sanoo.

