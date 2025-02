Varustamot myyvät vanhoja tankkereitaan varjolaivastoon

Venäjän perustamasta varjolaivastosta, jonka tarkoitus on rikkoa lännen asettamia Venäjän öljynviennin vastaisia pakotteita, on tullut toimija, jolle läntiset laivanvarustamot voivat kannattavasti myydä tarpeettomiksi käyneet öljytankkerinsa. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana varjolaivastolle on myyty vähintään 230 alusta, jotka muutoin olisivat päätyneet romuksi.

Alankomaalaisen Follow the Money -projektin mukaan alusten myynnin kokonaisarvo on ollut yli kuusi miljardia dollaria. Tutkimukseen osallistui journalisteja yhdeksästä maasta sekä Kiovan kauppakorkeakoulun tutkijoita.

Norjalaiset, brittiläiset, saksalaiset, belgialaiset ja ennen kaikkea kreikkalaiset alukset, jotka on rekisteröity uudelleen Intiaan, Hongkongiin, Vietnamiin ja Seychelleille, muodostavat yli kolmanneksen varjolaivastosta. Varustamot 21 maasta, jotka kuuluvat 35:een Venäjän öljynvientiä koskevia pakotteita asettaneeseen maahan, on myynyt laivojaan varjolaivastolle poikkeuksellisen korkeiden hintojen houkuttelemina, toteaa Follow the Money.

Esimerkiksi kreikkalaisen laivanvarustamosuvun perijän ja elokuvatuottajan Paris Kassidokostas-Latsisin Marla Tankers myi viime syksynä kaksi 15-vuotiasta tankkeria 84 miljoonalla dollarilla. Kuusi vuotta aiemmin se oli ostanut ne 50 miljoonalla dollarilla. Uusi omistaja, vietnamilainen Phuong Dong Petrol Transportation rekisteröi alukset Maltan ja Panaman lippujen alle. Kuukautta myöhemmin ne kumpikin lastasivat Laukaansuusta 50 miljoonan dollarin arvoisen öljylastin.

Vuoden 2022 lopulla, jolloin EU asetti pakotteet Venäjän öljytuotteiden tuontia vastaan ja asetti öljylle hintakaton 60 dollaria barrelilta, vanhojen tankkerien hinnat nousivat huimasti. Belgialainen CMB.Tech myi varjolaivastolle 135 miljoonalla dollarilla viisi tankkeria, jotka alkoivat kuljettaa venäläistä öljyä vuoden 2023 alkuun mennessä. Myyntihinta 27 miljoonaa dollaria tankkerilta on Follow the Moneyn mukaan ollut varjolaivastolle myytyjen romutankkerien keskihinta.

– Emme tiedä, mitä aluksille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on myyty, eikä ole meidän asiamme tietää. Kenelle ostaja myy alukset, miten ne käyttävät niitä – laillisesti tai laittomasti – se ei ole meidän vastuullamme, totesi CMB.Techin tiedottaja Katrien Hennin.